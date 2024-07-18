В Раде предлагают приостановить выплаты по внешнему долгу до завершения реструктуризации — Finance.ua
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В Раде предлагают приостановить выплаты по внешнему долгу до завершения реструктуризации

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В Раде предлагают приостановить выплаты по внешнему долгу до завершения реструктуризации
В Раде предлагают приостановить выплаты по внешнему долгу до завершения реструктуризации
Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту предоставить право правительству приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до завершения переговоров о реструктуризации.
Об этом сообщила председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.
Так, Комитет по бюджету рекомендовал законопроект 11 396−1 принять за основу и в целом.
Этот законопроект содержит две нормы:
  • разрешить правительству взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в «периметр» государственного долга и провести его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов + проценты).
  • предоставить право правительству временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Фактически — если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.
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Пидласа отметила, что МВФ в рабочем порядке выразило поддержку этому законопроекту, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины — обязательства, которое Украина взяла на себя в Меморандуме с МВФ.
«Будем просить ВРУ поддержать этот проект на ближайшем пленарном заседании, поскольку это он — важный элемент реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года», — добавила она.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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