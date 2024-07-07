Будет ли в Украине полноценный дефолт: ответ Гетманцева — Finance.ua

Будет ли в Украине полноценный дефолт: ответ Гетманцева Сегодня 11:18 — Казна и Политика

Будет ли в Украине полноценный дефолт: ответ Гетманцева

Украина сможет избежать полноценного дефолта даже в случае, если до 1 августа не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев, комментируя статью The Economist.

Ранее издание написало , что у Украины есть месяц (мораторий на выплаты частным иностранным держателям облигаций заканчивается 1 августа), чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

Гетманцев напомнил, что сейчас идут переговоры по реструктуризации долга с коммерческими кредиторами, держателями еврооблигаций на сумму около 20 млрд долларов.

«Все понимают, что война продолжается. Украина 60% своего бюджета тратит на сектор безопасности и обороны и не сможет себе позволить обслуживать эту часть государственного долга. Поскольку если взять только еврооблигации, то в ближайшие 4 года (2024−2027) мы должны выплатить около 13,5 млрд долларов процентов и тела кредита с них, в том числе в 2024 году — 4,5 млрд долларов», — написал он.

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Учитывая, что таких средств в бюджете Украины нет, нардеп прогнозирует, что соглашение в любом случае будет. Вопрос в том, будет ли это полноценная реструктуризация (со списанием основной части долга) или продолжение отсрочки по выплатам, действующей в последние два года.

При этом Гетманцев допускает, что стороны могут физически не успеть зафиксировать соглашение до 1 августа.

В этом случае это может быть определенным образом отображено рейтинговыми агентствами как технический дефолт. Но, подчеркнул он, принципиально ничего не изменится — полноценного дефолта не будет.

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«Рынки и так понимают, что пока идет война и нет определенности по ее завершению, мы не сможем обслуживать долги по евро-облигациям на обычных условиях. То есть кто бы что ни говорил де-юре — мы не находимся и не будем в состоянии дефолта, потому что смогли договориться с кредиторами и перенести выплаты. И в этом плане очень важно, чтобы Украина и дальше действовала как предсказуемый должник», — написал нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что в полноценном дефолте ни кредитор, ни должник не заинтересованы.

Напомним, Украина уведомила инвесторов, что рассчитывает на успех своей цели по реструктуризации долга до истечения срока действия моратория на выплаты до 1 августа (переговоры могут быть продлены и после этой даты, при условии принятия ряда решений. — Ред.).

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