S&P снизило рейтинг Украины до «CC» в ожидании дефолта — Finance.ua

S&P снизило рейтинг Украины до «CC» в ожидании дефолта Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

S&P снизило рейтинг Украины до «CC» в ожидании дефолта

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины с CCC до CC. Прогноз нового рейтинга «негативный».

«Мы ожидаем, что украинское правительство начнет официальные переговоры по реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам», — заявили в агентстве.

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S&P подтвердило краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте «С», в национальной валюте «ССС+/С» и по национальной шкале «uaBB». Прогноз по рейтингу в инвалюте — «негативный», а по рейтингу в нацвалюте — «стабильный».

Агентство может снизить рейтинг до «SD» (выборочный дефолт) при реструктуризации, поскольку в свете длительного платежного баланса и бюджетных проблем будет рассматривать ее как проблемную.

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При отсутствии реструктуризации правительству грозят выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям в размере $4,5 млрд в 2024 году и примерно $3 млрд в среднем ежегодно в 2025—2027 годах.

Группа кредиторов Украины уже продлила отсрочку платежей по официальному двустороннему долгу до окончания программы МВФ 2027 года, однако их участие в дополнительной реструктуризации долга возможно при согласии частных внешних кредиторов на не менее благоприятную реструктуризацию долга.

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С этой целью правительство планирует добиться облегчения бремени по еврооблигациям до истечения срока действия имеющегося моратория на выплаты по ним в августе 2024 года.

По мнению S&P, реструктуризация гривневого долга маловероятна, поскольку в большинстве своем он принадлежит Нацбанку и украинским банкам, половина из которых находится в государственной собственности. «Государственный долг Украины, номинированный в гривне, не подпадает под действие плана реструктуризации долга», — заявили в агентстве.

Агентство ожидает, что Украине удастся привлечь $38 млрд в этом году после $43 млрд в прошлом году на финансирование бюджета. S&P ожидает, что государственный долг увеличится к концу 2024 г. до 95% ВВП с 85,4% ВВП в прошлом году и 49% ВВП до войны, после чего стабилизируется.

Фінансовий клуб По материалам:

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