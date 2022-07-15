В Раде определили четыре самых важных компонента для дальнейшей евроинтеграции Украины — Finance.ua

В Раде определили четыре самых важных компонента для дальнейшей евроинтеграции Украины Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В Раде определили четыре самых важных компонента для дальнейшей евроинтеграции Украины

Украина должна обеспечить реализацию четырех компонентов для организации дальнейшего движения к членству в Европейском Союзе — сохранить взаимодействие всех ветвей власти и гражданского общества, координировать усилия, усилить институциональную способность и иметь политическую волю к реализации сложных решений.

Об этом рассказала глава Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мне кажется, что есть четыре основных компонента, которые для нас сейчас принципиально важны для того, чтобы не потерять эту совершенно невероятную динамику, которая происходит на фоне крупнейшей трагедии не только Украины, но и мира со времен Второй мировой войны — на фоне грубой войны российской федерации против Украины и против свободного мира. Эти четыре компонента заключаются в том, что мы уже сумели продемонстрировать во время усиленной совместной работы по получению кандидатского статуса», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, для дальнейшей евроинтеграции требуется совместная работа и постоянное взаимодействие, а также диалог всех ветвей власти и гражданского общества.

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Парламентарий подчеркнула, что должна быть обеспечена надлежащая координация усилий между всеми ветвями власти.

Третьей важной составляющей Климпуш-Цинцадзе назвала реальную, а не декларируемую политическую волю на иногда сложные решения.

Она также акцентировала на необходимости обеспечения институциональной способности для гармонизации украинского законодательства с европейским, а именно — привлечения специалистов и предоставления им соответствующих полномочий.

«Нам нужно признать: на сегодняшний день у нас нет эффективного институционального механизма внедрения законодательства ЕС в украинское законодательство. Признавая эту проблему, мы должны перейти к наработке того, как мы должны двигаться дальше и со стороны правительства, и со стороны парламента. На данный момент, несмотря на то, что многое нам удалось, многое мы уже сделали, много достижений, мы хромаем с точки зрения того, как организован этот процесс», — пояснила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, нужно определить приоритетные задачи для движения в ЕС с точки зрения их разделения на наиболее приоритетные, а также те, которые должны быть выполнены в средней и дальней перспективе.

Справка Finance.ua:

главы государств и правительств Европейского Союза 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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Укрінформ По материалам:

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