Что дает Украине кандидатство в ЕС: Шмыгаль назвал главные преимущества — Finance.ua

Что дает Украине кандидатство в ЕС: Шмыгаль назвал главные преимущества Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Что дает Украине кандидатство в ЕС: Шмыгаль назвал главные преимущества

Предоставление Украине статуса страны-кандидата на вхождение в Европейский Союз содержит ряд положительных для государства моментов.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью lb.ua.

«Статус кандидата имеет ряд преимуществ: прежде всего это доступ к европейским структурам. То есть Украина на уровне официальных органов лиц получает доступ непосредственно к институту Европейской комиссии, и мы начинаем учиться работать уже в институтах Европейского Союза. Это первый важный момент, потому что это подготовка к будущему членству: надо уметь жить в тех правилах и в тех институтах», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, вторым важным моментом является финансовая помощь и поддержка в виде грантов, кредитов.

На следующие семь лет в Европейском Союзе заложено более 14 млрд евро поддержки для стран-кандидатов, в среднем около 2 млрд евро грантовой поддержки от Европейского Союза ежегодно выделяется на страны-кандидаты.

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К тому же, добавил глава правительства, есть инструменты другой предвступительной помощи, в рамках которой предоставляется техническая помощь для развития, например, сельских территорий, устойчивого сельскохозяйственного развития, разные отраслевые поддержки.

«Кроме этого, у нас откроется доступ к Фонду солидарности Европейского Союза. Это важный фонд. Мы также неоднократно вели переговоры о доступе к нему с госпожой президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Что это значит? Когда был ковид, страны Европейского Союза образовали Фонд солидарности, который должен был наполняться средствами в размере до 800 миллиардов евро для поддержки и восстановления стран Европейского Союза и стран-кандидатов от последствий ковида. Это веские инструменты для Украины, очень полезные и привлекательные», — сказал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

главы государств и правительств Европейского Союза 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.

Президент Владимир Зеленский заверил, что, несмотря на развязанную россией войну, Украина продолжит воплощать законодательство, нормы и правила Европейского Союза, а Кабинет Министров разработает соответствующую дорожную карту для выполнения требований вступления в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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