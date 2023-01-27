В Раде оценили уровень финансирования невоенных расходов — Finance.ua

В Раде оценили уровень финансирования невоенных расходов Сегодня 18:38 — Казна и Политика

В Раде оценили уровень финансирования невоенных расходов

Украина начала 2023 год с удачного старта по привлечению финансирования в государственный бюджет.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Начало нового бюджетного года обычно непростое, учитывая большие разрывы в ликвидности на казначейском счете. В этом году задача обеспечения непрерывности финансирования еще сложнее из-за того, что дефицит составляет половину расходов бюджета», — отметил нардеп.

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Он напомнил, что львиную долю бюджетного дефицита (около 1,29 трлн. грн.) должны закрыть за счет внешних поступлений. Для этого бюджетом-2023 запланировано привлечение чуть более $38 млрд в виде внешних кредитов и грантов, то есть около $3,2 млрд в месяц.

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«Пока идем с опережением этого графика. В частности, с 1 по 25 января 2023 г. на финансирование бюджета уже привлечено почти $4,3 млрд внешней помощи, в том числе $3245 млн от ЕС, $1000 млн от США, что составляет 78% всего бюджетного финансирования с начала года. Другие ($1186 млн) — размещение военных ОВГЗ на рыночных условиях», — рассказал Гетманцев.

Нардеп подчеркнул, что благодаря помощи партнеров Украине удалось избежать рисков разрывов в бюджетной ликвидности в начале года и обеспечить ритмичность финансирования всех необходимых невоенных расходов, включая социальные выплаты, медицинские гарантии, поддержку критической инфраструктуры, предоставление межбюджетных трансфертов и прочее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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