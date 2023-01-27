В Раде оценили уровень финансирования невоенных расходов — Finance.ua

В Раде оценили уровень финансирования невоенных расходов
Украина начала 2023 год с удачного старта по привлечению финансирования в государственный бюджет.
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«Начало нового бюджетного года обычно непростое, учитывая большие разрывы в ликвидности на казначейском счете. В этом году задача обеспечения непрерывности финансирования еще сложнее из-за того, что дефицит составляет половину расходов бюджета», — отметил нардеп.
Он напомнил, что львиную долю бюджетного дефицита (около 1,29 трлн. грн.) должны закрыть за счет внешних поступлений. Для этого бюджетом-2023 запланировано привлечение чуть более $38 млрд в виде внешних кредитов и грантов, то есть около $3,2 млрд в месяц.
«Пока идем с опережением этого графика. В частности, с 1 по 25 января 2023 г. на финансирование бюджета уже привлечено почти $4,3 млрд внешней помощи, в том числе $3245 млн от ЕС, $1000 млн от США, что составляет 78% всего бюджетного финансирования с начала года. Другие ($1186 млн) — размещение военных ОВГЗ на рыночных условиях», — рассказал Гетманцев.
Нардеп подчеркнул, что благодаря помощи партнеров Украине удалось избежать рисков разрывов в бюджетной ликвидности в начале года и обеспечить ритмичность финансирования всех необходимых невоенных расходов, включая социальные выплаты, медицинские гарантии, поддержку критической инфраструктуры, предоставление межбюджетных трансфертов и прочее.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью