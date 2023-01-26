Украина провела первое заседание финансового «Рамштайна»: о чем говорили — Finance.ua
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Украина провела первое заседание финансового «Рамштайна»: о чем говорили

Казна и Политика
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Фото: Телеграм-канал Дениса Шмгаля
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмгаля
В четверг, 26 января, в онлайн-формате, состоялось первое заседание финансовой координационной платформы доноров (финансовый «Рамштайн»), в котором приняли участие Украина и страны-союзники.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
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«Продолжаем объединять мир вокруг Украины. Сегодня состоялось первое заседание финансовой координационной платформы доноров с участием министров стран-партнеров. Так называемый „финансовый Рамштайн“, основание которого инициировал Президент Украины», — говорится в сообщении.
В ходе заседания Шмыгаль озвучил ключевые задачи:
  1. Обеспечение прогнозируемой, ритмичной бюджетной поддержки в 2023 году. «У нас есть €18 млрд от ЕС и почти $10 млрд от США. Рассчитываем профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ», — сообщил глава правительства.
  2. Спланировать и обеспечить начало обновления Украины. Для этого правительство определило четыре приоритета: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры.
  3. Координация финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора (страхование военных рисков, государственно-частное партнерство, помощь в финансировании проектов поддержки малого бизнеса).
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Напомним, Украина работает вместе с партнерами в формате так называемого энергетического «Рамштайна» для восстановления объемов генерации и финансового обеспечения международного финансирования и поддержки нашего государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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