Украина провела первое заседание финансового «Рамштайна»: о чем говорили — Finance.ua

Украина провела первое заседание финансового «Рамштайна»: о чем говорили Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмгаля

В четверг, 26 января, в онлайн-формате, состоялось первое заседание финансовой координационной платформы доноров (финансовый «Рамштайн»), в котором приняли участие Украина и страны-союзники.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram

«Продолжаем объединять мир вокруг Украины. Сегодня состоялось первое заседание финансовой координационной платформы доноров с участием министров стран-партнеров. Так называемый „финансовый Рамштайн“, основание которого инициировал Президент Украины», — говорится в сообщении.

В ходе заседания Шмыгаль озвучил ключевые задачи:

Обеспечение прогнозируемой, ритмичной бюджетной поддержки в 2023 году. «У нас есть €18 млрд от ЕС и почти $10 млрд от США. Рассчитываем профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ», — сообщил глава правительства. Спланировать и обеспечить начало обновления Украины. Для этого правительство определило четыре приоритета: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры. Координация финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора (страхование военных рисков, государственно-частное партнерство, помощь в финансировании проектов поддержки малого бизнеса).

Напомним, Украина работает вместе с партнерами в формате так называемого энергетического «Рамштайна» для восстановления объемов генерации и финансового обеспечения международного финансирования и поддержки нашего государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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