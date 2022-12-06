Работа по «финансовому Рамштайну» уже началась — Finance.ua

Работа по «финансовому Рамштайну» уже началась Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Работа по «финансовому Рамштайну» уже началась

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на проведение встречи в рамках финансового Рамштайна в первом квартале 2023 года.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьером Молдовы Наталией Гаврилицей.

«О „финансовом Рамштайне“ — де-факто работа уже идет на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7», — отметил он.

По словам Шмыгаля, на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будут рассмотрены вопросы и энергетической безопасности, и финансовой безопасности, а также военной и ядерной безопасности.

«Если вы ожидаете, что это будет формализовано в „круглый стол“, то да — будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, что мы будем его видеть уже в течение первого квартала следующего года. Все рабочие группы, которые сегодня работают, будут, безусловно, не реже раза в квартал презентовать политические достижения и политические договоренности „финансового Рамштайна“», — заявил глава украинского правительства.

Как сообщалось, в октябре президент Владимир Зеленский призвал страны ЕС создать «финансовый Рамштайн» для помощи Украине в реконструкции и восстановлении экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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