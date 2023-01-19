В Нацбанке объяснили, на что Украина тратит финансовую помощь от западных партнеров — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, на что Украина тратит финансовую помощь от западных партнеров Сегодня 09:49 — Казна и Политика

В Нацбанке объяснили, на что Украина тратит финансовую помощь от западных партнеров

Деньги от стран-союзниц помогают Украине держаться на плаву. Финансовые ресурсы ожидаются от многих стран Запада.

Об этом рассказал член совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, внешняя финансовая помощь оказывает влияние на ряд факторов.

Значение денег ЕС для Украины

Василий Фурман рассказал, что средства от западных партнеров очень важны. Такая помощь огромна, поэтому открывает перед Украиной возможность закрывать многие вопросы.

«Чтобы мы могли надежно держать финансовую оборону, сохранить макроэкономическую стабильность, иметь стабильную банковскую систему и относительно стабильную гривну», — пояснил он.

По его мнению, это также сдерживает инфляцию в Украине.

«У нас есть финансовое оружие — это деньги», — подчеркнул член совета НБУ.

Однако в Украине все же наблюдается государственный дефицит.

Однако Фурман подчеркнул, что 38 миллиардов долларов — это программа минимум. Украине нужно найти значительный финансовый ресурс для того, чтобы восстанавливать экономику, разрушенную инфраструктуру, в частности, жилье гражданам, которые почти ежедневно страдают от ракетных обстрелов.

Ожидается ли финансовая поддержка от других стран

Член совета Нацбанка объяснил, что 18 миллиардов евро от ЕС — это действительно значительная сумма, однако финансов все равно нужно больше.

Василий Фурман спрогнозировал, что дополнительные средства для Украины будут выделены в скором времени.

«Я очень надеюсь, что в первом полугодии этого года мы сможем подписать программу расширенного финансирования и получить значительный финансовый ресурс от Международного валютного фонда», — прокомментировал он.

Также Фурман выразил надежду, что к поддержке Украины присоединятся другие страны.

Справка Finance.ua:

Будапешт блокировал выделение Украине 18 миллиардов евро. Не поддержал эту инициативу представитель Венгрии. Он выступил с таким заявлением в Брюсселе на встрече министров финансов ЕС;

послы ЕС решили на несколько лет «отложить» помощь Венгрии в размере 6,3 миллиарда евро. Причиной стали нарушения, связанные с коррупцией в стране и верховенством права.

В ночь на 13 декабря 2022 года Европейский Союз разблокировал пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро. Решение было принято в пользу Украины, потому что Венгрия отказалась от своего вето.

Телеканал 24 По материалам:

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