В Раде назвали количество забронированных украинцев — Finance.ua

В Раде назвали количество забронированных украинцев Сегодня 08:30

В Раде назвали количество забронированных украинцев

В Украине насчитывается около 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет, которые потенциально могут быть мобилизованы. Из этого количества забронировано 565 тысяч.

Такие данные озвучил народный депутат Дмитрий Наталуха в интервью Общественному радио

По его словам, остается открытым вопрос, сколько из этих 11,1 млн — военнообязанных.

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«Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на данный момент. Конечно, военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то эта цифра, ее можно пойти посмотреть», — сказал он.

Депутат предположил, что из этих 11,1 млн до 1,5 млн могут иметь инвалидность, хотя полноценной статистики никто не ведет.

«Мы получим цифру в грубо говоря 10 млн военнообязанных мужчин», — заявил Наталуха и добавил, что из них — часть служит, а «часть уже за границей».

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По его данным, сейчас забронировано 565 тысяч мужчин, но «эта цифра чрезвычайно динамичная и этот показатель может и увеличиваться, кто-то может лишиться брони, но сейчас она около 5−6% от общего пула».

Напомним, 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины и женщины 18−60 лет в течение 60 дней, до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

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