В Раде хотят продолжить освобождение волонтеров от налогов — Finance.ua

В Раде хотят продолжить освобождение волонтеров от налогов Сегодня 16:39 — Казна и Политика

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке волонтерской и благотворительной деятельности. Предлагается включать волонтеров в Реестр до окончания военного положения.

Об этом свидетельствует законопроект № 9237

Как отмечается в пояснительной записке, с 11 декабря 2022 года вступил в силу закон, согласно которому суммы средств, собранные благотворителями — физическими лицами с 24 февраля 2022 года, не включаются в налогооблагаемый доход. Для этого они должны быть включены в Реестр волонтеров. Также предполагалась возможность подачи заявления в электронной форме.

В то же время, по состоянию на 1 января 2023 г. соответствующая техническая возможность не была внедрена, в связи с чем ряд благотворителей — физических лиц, осуществлявших сбор на личные банковские счета, не успели ею воспользоваться. Особо актуальна указанная проблема для физических лиц, выехавших за границу и осуществлявших сбор благотворительных пожертвований за пределами Украины, поскольку подать заявления они могут исключительно через представителя или по почте с обязательным нотариальным удостоверением документов.

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«Как следствие, из-за низкого уровня осведомленности общества значительная доля благотворителей — физических лиц не успела воспользоваться соответствующей возможностью и подать заявление о включении в Реестр волонтеров до 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Что предлагает законопроект

Проектом закона предусматривается внесение следующих изменений в Налоговый кодекс Украины:

увеличить срок для включения благотворителей — физических лиц в Реестр волонтеров — до завершения действия правового режима военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены;

расширить список получателей благотворительной помощи, предоставленной благотворителями — физическими лицами, включенными в Реестр волонтеров, лицами, пострадавшими в результате российской агрессии;

предусмотреть временную приостановку ограничений по перечню товаров (работ, услуг), предоставляемых физическими лицами — благотворителями, включенными в Реестр волонтеров, в качестве благотворительной помощи;

освобождение от налогообложения сумм страхования жизни и здоровья волонтеров.

Периоды значительного развития волонтерского движения приходятся на времена обострения кризисных ситуаций в обществе. Так, на волонтерах выстояла Революция Достоинства и так стоим против России сегодня. Неравнодушные объединяются и помогают тем, кто в этом нуждается. Итак, какие волонтерские организации есть в Украине и как им помочь — рассказали в статье по посылке ниже.

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