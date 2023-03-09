Какую разовую помощь выплачивают семьям погибших волонтеров — Finance.ua
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Какую разовую помощь выплачивают семьям погибших волонтеров

Личные финансы
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В случае гибели (смерти) волонтера во время оказания волонтерской помощи в районах АТО, ООС боевых действий и вооруженных конфликтов семьи погибшего (умершего), его родителям и иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере 500 прожиточных минимумов.
Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Куда обращаться:

В межведомственную комиссию по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера, образованную Министерством по делам ветеранов Украины.
Для получения единовременной денежной помощи члены семьи, родители и иждивенцы погибшего (умершего) подают межведомственной комиссии заявление и документы:
  • справку судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти или справку о характере полученных ранений;
  • а также в случае необходимости свидетельства руководителя одного из подразделений Вооруженных Сил, других военных формирований, правоохранительных органов, органов государственной власти о предоставлении волонтером волонтерской помощи.
Также могут прилагаться другие документы, подтверждающие факт оказания волонтерской помощи в районах АТО, ООС, боевых действий и вооруженного конфликта.
Помощь выплачивается не только членам семьи волонтера, но и иждивенцу, который не является его членом семьи. Выплата производится в соответствии с решением суда или нотариально заверенного документа, подтверждающего факт нахождения соответствующего лица на иждивении погибшего (умершего).

Зарплаты военных в 2023: что нужно знать

По материалам:
Finance.ua
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