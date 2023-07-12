В Раде думают, как поднять зарплаты в аппаратах судов — Finance.ua

В Раде думают, как поднять зарплаты в аппаратах судов Сегодня 05:23 — Казна и Политика

В Раде думают, как поднять зарплаты в аппаратах судов

Сотрудникам аппаратов судов необходимо повысить зарплату, чтобы судебная реформа в Украине все же состоялась.

Такое мнение озвучил в интервью изданию «Зеркало недели» глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

По его словам, сейчас уровень зарплат на очень низком уровне. Так, секретарю судебных заседаний государство выплачивает 4,5 тысячи гривен в месяц.

«Всего-то внести правки в постановления — и уже завтра зарплаты будут больше. Я понимаю, как тяжело сейчас стране, но без этой базовой судебной реформы мы не реализуем», — сказал он.

Маслов подчеркнул, что вопросы не могут решить уже достаточно долго, поскольку в Министерстве финансов не очень знакомы с работой финансовой системы.

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Минфину не хватает понимания того, как работает судебная система, поэтому вопрос с зарплатами уже много лет остается нерешенным. А в правительстве считают, что повысить зарплаты работникам аппарата можно с помощью внутренних ресурсов судебной системы. Однако такой вариант, по мнению Дениса Маслова, невозможен.

«Мы вместе с Государственной судебной администрацией все просчитали неоднократно. Нет таких ресурсов внутри системы. Мы это донесли, изложили на бумаге, они предоставили свои предложения», — рассказал Денис Маслов.

Судебная реформа

Изменениям дали старт еще летом 2021 года, когда народные депутаты поддержали проект закона № 3711-Д о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судьи».

Среди поправок, принятых нардепами, была и 453-я, благодаря которой международные эксперты получили решающий голос во время отбора кандидатов в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

А в начале января 2023 года в Украине состоялся ХІХ съезд судей, в ходе которого были избраны восемь членов Высшего совета правосудия — орган, отвечающий за назначение, увольнение и дисциплинарные наказания судей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

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