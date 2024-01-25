В работе систем «Шлях» и «Укрпочта» произошел технический сбой — Finance.ua

В работе систем «Шлях» и «Укрпочта» произошел технический сбой Сегодня 11:40 — Казна и Политика

В Государственной службе по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») предупредили о техническом сбое в работе сайта ведомства и системы «Шлях».

Об этом сообщила пресс-служба «Укртрансбезопасности».

«Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе „Шлях“ и официальному сайту Укртрансбезопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, Государственная пограничная служба принимает меры по усилению контроля за основаниями для пересечения границы лиц, зарегистрированных в системе «Шлях». Это означает, что будет усилено внимание к проверке документов и причин поездки граждан, зарегистрированных в данной системе. Цель таких мер — обеспечение безопасности и контроля за перемещением лиц через границу.

Сбой Укрпочта

Также, как сообщила пресс-служба «Укрпочты», в их системах произошел сбой: «В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время. В отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится».

Справка Finance.ua:

Система «Шлях» позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Она была создана прежде всего для устранения коррупции в процессе выдачи разрешений и упрощения процедуры.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении действующему народному депутату, который вместе со своей помощницей способствовал незаконной регистрации перевозчиков в системе «Шлях» для выезда из Украины. По данным следствия, нардеп вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесении соответствующих сведений в Информационную систему «Шлях».

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