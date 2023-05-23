В &quot;Укрзализныце&quot; могут ввести женские купе: что об этом известно — Finance.ua
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В "Укрзализныце" могут ввести женские купе: что об этом известно

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В &quot;Укрзализныце&quot; могут ввести женские купе: что об этом известно
В "Укрзализныце" могут ввести женские купе: что об этом известно
В «Укрзализныце» введут услугу специальных женских купе, билеты на такие места можно будет приобрести через приложение компании, когда его доработают.
Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления У З Александр Шевченко в Facebook.
К таким купе будут допускаться женщины, трансженщины, матери с детьми до 6 лет любого пола. Но этот вопрос еще не обсуждается.
Отмечается, что женские купе будут внедрены в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего следования, пассажиры которых проводят в пути много времени.
В «Укрзализныце» также отметили, что на первом этапе услугу по покупке билетов у женские купе можно реализовать только через собственное мобильное приложение перевозчика. Эта функция будет предусмотрена в одном из следующих его релизов. Доплачивать за женское купе будет не нужно.
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Компания собирается протестировать нововведение в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примет решение, делать ли их постоянной практикой. Критериями, по словам Шевченко, станут спрос и отзывы.
Позже Шевченко скрыл свой пост, а в пресс-службе компании заявили, что УЗ «рассматривает возможность введения женских купе».
Для этого нужно разработать IT-решения, внести изменения в нормативные акты. Также проконсультироваться с юристами, международными и украинскими общественными организациями.
«Наряду с этим мы работаем над комплексным повышением безопасности поездок: все новые и модернизированные вагоны, а это уже около 15% вагонов в активном использовании, оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника», — добавили в компании.
«Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление притязаний будут играть ключевую роль в искоренении этого явления. Поэтому текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мер, одним из которых станет „пилот“ с женскими купе», — отметил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Лященко.
По материалам:
УНІАН
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