«Укрзализныця» начала анализировать обращения пассажиров через ChatGPT — Finance.ua

«Укрзализныця» начала анализировать обращения пассажиров через ChatGPT Сегодня 10:09 — Технологии&Авто

«Укрзализныця» начала анализировать обращения пассажиров через ChatGPT

«Укрзализныця» начала анализировать обращения пассажиров через ChatGPT.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«В течение одного дня мы получаем в среднем 1300 оценок путешествия от пассажиров через приложение.

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Искусственный интеллект автоматически распределяет обращения пассажиров по 21 тематике — от качества обслуживания до опозданий, после чего уже разбитые по категориям обращения загружаются в систему анализа, которая позволяет отслеживать по дням, неделям и месяцам динамику жалоб по конкретным поездам и маршрутам.

«Такое применение ChatGPT позволяет нам ускорить работу по анализу обратной связи и определять наиболее проблемные участки — и соответственно оперативнее реагировать. Искусственный интеллект ChatGPT корректно определяет категорию обращения в 90% случаев», — объясняют в компании.

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