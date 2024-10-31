В «Prozorro.Продажи» запустили пилотный проект факторинга для малого и среднего бизнеса — Finance.ua

В «Prozorro.Продажи» запустили пилотный проект факторинга для малого и среднего бизнеса Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В «Prozorro.Продажи» запустили пилотный проект факторинга для малого и среднего бизнеса

В Украине официально приступил к работе пилотный проект сервиса факторинга, разработанный АО «Прозорро.Продажи». Он является частью реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Цифровой продукт предназначен для решения проблемы кассовых разрывов и предоставления малым и средним предприятиям альтернативного источника финансирования для операционной деятельности.

Благодаря факторингу предприниматели, участвующие в государственных закупках, могут быстро получать деньги без залога.

«Развитие малого и среднего бизнеса — это один из ключевых приоритетов государства. Благодаря этому сервису заказчик получает больше потенциальных поставщиков, более высокую конкуренцию и лучшие цены. А бизнес может одновременно получить оборотные средства и инвестировать их в дальнейшее развитие или масштабирование производства. Прозорро. Продажи обеспечит удобство создания заявки на факторинг и широкий доступ к лучшим предложениям от банков-факторов», — рассказала первая вице-премьер-министр Украины — министер экономики Украины Юлия Свириденко.

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«За рубежом факторинг десятилетиями помогает пополнять оборотный капитал малого и среднего бизнеса. Перед командой Прозорро. Продажи стояла задача разработать удобный, простой, цифровизированный сервис для предпринимателей-участников госзакупок. В отличие от кредита, факторинг не требует отдельного залога и позволяет получить средства за выполненную поставку на основании только документов о выполнении контракта», — отметил Григорий Легенченко, член правления АО Прозорро.Продажи.

В настоящее время объем рынка публичных закупок составляет 10−20 млрд грн в год, из которых факторинг является важным инструментом не менее 3−5%. И еще 11−23 млрд составляет рынок частных закупок, для которых впоследствии сервис факторинга также станет доступен.

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