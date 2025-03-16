В прошлом месяце Нацбанк оштрафовал пять банков более чем на 18 млн грн — Finance.ua

В прошлом месяце Нацбанк оштрафовал пять банков более чем на 18 млн грн Сегодня 21:23 — Казна и Политика

В прошлом месяце Нацбанк оштрафовал пять банков более чем на 18 млн грн

Национальный банк оштрафовал четыре банка и предупредил ПриватБанк о нарушении финмониторинга в феврале.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как сообщается, регулятор в феврале 2025 года применил к пяти банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, валютного законодательства.

Меры воздействия применяются к:

ОТП Банк — штрафы на 10,1 млн грн;

Международный инвестиционный банк — штраф 3,9 млн грн;

Банк инвестиций и сбережений — штраф 3,1 млн грн;

Укрэксимбанк — штраф 1,1 млн грн;

ПриватБанк — письменное предупреждение о ненадлежащем выполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки существующего клиента.

Кроме того, ПО «Донкредит» оштрафовано на 4,8 млн грн, ООО «МФК «Аверс» — на 1,4 млн грн, ООО «Селфи Кредит» — на 900 тыс. грн, ООО «Би Эл Джи Микрофинанс» — на 595 тыс. грн, ООО «ФК «Финууниверсал» — на 255 тыс. грн, ООО «Кепитал Бизнес Групп» — на 51 тыс. грн.

Напомним, в НБУ сообщили , что банковская система Украины наращивает запас ликвидности — объем гривневых средств на счетах физических лиц в течение февраля вырос на 2,3%.

Объем гривневых средств на счетах бизнеса за февраль также вырос на 2,3%, компенсируя большую часть январских ситуативных сезонных оттоков.

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