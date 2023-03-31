В прошлом году вышли с рынка 422 небанковских финучреждения — НБУ Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

В прошлом году вышли с рынка 422 небанковских финучреждения — НБУ

За прошлый год количество небанковских финансовых учреждений в Украине сократилось на 422 единицы, преимущественно из-за выхода с рынка финансовых компаний и кредитных союзов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«В IV квартале 2022 года возобновление деятельности поставщиков небанковских финансовых услуг было медленным и неравномерным, объемы услуг оставались гораздо меньше довоенных. За год количество небанковских финансовых учреждений (НБФУ) сократилось на 422 единицы, преимущественно из-за выхода с рынка финансовых компаний и кредитных союзов», — сказано в сообщении.

Страховые компании

Объем активов страховщиков жизни за IV квартал 2022 г. увеличился на 3%, за весь год — на 18%.

За год объемы премий по страхованию жизни снизились на 17%, рискового страхования — на 21%. Объем страховых выплат за квартал почти не изменился. За год выплаты страхования жизни выросли на 7%, рискового страхования — уменьшились на треть.

Кредитные союзы

В ІV квартале 2022 года сокращение количества кредитных союзов и их активов ускорилось. К концу года объемы активов составляли почти половину от объемов 2021 года. Кредитный портфель снизился за квартал на 14%. Доля просроченных более чем на 90 дней займов достигла 28% — уровня кризисного 2020 года.

Реализация кредитного риска увеличила сформированные кредитными союзами в IV квартале резервы и привела к убыточности по итогам квартала и года в целом. Сокращение операционного дохода при высоких административных расходах также оказало негативное влияние на финансовый результат.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов финансовых компаний в IV квартале возрос, несмотря на выход на рынок значительного количества учреждений. Объемы операций по основным финансовым услугам повысились. В частности, объем кредитов населению за квартал вырос на 42%, предприятиям — на треть, услуг лизинга — в 2.6 раза по сравнению с ІІІ кварталом.

Читайте также Гарантируются ли государством вклады в небанковских финучреждениях: разъяснение

По результатам 2022 года финансовые компании в целом были прибыльными.

Ломбардная деятельность на протяжении 2022 года практически не развивалась. Годовой объем кредитования снизился на 36%. В целом за год ломбарды были убыточными, несмотря на рост дохода во второй половине года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.