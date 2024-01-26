В прошлом году украинцы совершили электронные платежи почти на 210 трлн грн: какие суммы отправляли (инфографика) — Finance.ua

В прошлом году украинцы совершили электронные платежи почти на 210 трлн грн: какие суммы отправляли (инфографика) Сегодня 19:02 — Финтех и Карты

В прошлом году украинцы совершили электронные платежи почти на 210 трлн грн: какие суммы отправляли (инфографика)

В 2023 году через систему электронных платежей Национального банка (СЭП) украинцы совершили около 423 млн платежей на сумму почти 210 трлн грн. Это больше на 16,5% по количеству и на 58% по сумме по сравнению с 2022 годом, в течение которого было произведено 363 млн платежей на сумму свыше 133 трлн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«В среднем за один день в СЭП за прошедший год обрабатывалось около 1,24 млн платежей на сумму около 617 млрд грн», — отмечают в НБУ.

Кроме того, с момента введения круглосуточного режима работы системы наблюдалась тенденция роста спроса клиентов на использование СЭП в выходные дни.

«Так, если в апреле 2023 года количество платежей, в том числе в субботу, в среднем составило около 200 тысяч, то в декабре оно выросло вдвое», — говорит регулятор.

Инфографика: НБУ

Структура платежей

Традиционно подавляющее большинство платежей в прошлом году отправили в систему банки Украины и их филиалы — 96% от общего количества платежей.

В 2023 году по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн — 41%;

от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн — 55%;

от 100 тыс. грн и больше — 4%;

По сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:

до 1 тыс. грн — 0,1%;

от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн — 1,3%;

от 100 тыс. грн и больше — 98,6%.

Дальнейшее развитие СЭП

Национальный банк работает над дальнейшим развитием и внедрением следующей версии системы СЕП-4.1 — с функционалом мгновенных платежей, который является логическим продолжением развития СЕП.

Внедрение этого функционала планируется осуществить до 2025 года.

Кроме того, в последующих версиях системы рассматривается возможность реализации, в частности, мультивалютности, трекинг-сервиса для платежей, сервиса оценки риска платежных операций.

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