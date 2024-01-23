Как добавить карты других банков в «Приват24» — пошаговая инструкция Сегодня 13:03 — Финтех и Карты

Как добавить карты других банков в «Приват24» — пошаговая инструкция

Клиенты ПриватБанка могут добавлять в мобильное приложение карту любого другого банка и осуществлять платежи и переводы.

Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на материалы банка.

Клиенты банка смогут использовать карту другого банка в Приват24 так:

осуществлять переводы средств с карты на свои карты, а также оплачивать счета в ПриватБанке;

производить платежи на карту Visa/Mastercard любого мирового банка;

совершать платежи по стране по реквизитам;

производить оплату жилищно-коммунальных услуг;

пополнять счёт мобильного телефона.

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Также можно пополнить с нее карту ПриватБанка, в частности, погасить долг по «приватовской» кредитке. Для этого необходимо перейти в раздел «Все услуги» и нажать «Перевод между Вашими счетами».

Как привязать карту другого банка к Приват24

Для того чтобы добавить банковскую карту другого банка в Приват24, необходимо сначала выбрать раздел «Добавить карту» в пункте «Мои счета». После этого появится новое окошко: «Добавление в аккаунт карты другого банка».

Там нужно ввести реквизиты новой карты:

название;

16-значный номер;

срок действия карты;

CVV-код.

Добавив карту, нужно нажать «Далее», попасть в окно, где нужно подтвердить свое действие.

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Там можно будет отредактировать введенную информацию о карте, после чего подтвердить ее, выбрав пункт «Подтвердить с помощью 3-D Secure».

При этом с добавленной карты спишут 1 гривну, которую в течение месяца вернут.

После того как нажали кнопку подтверждения, новая карта появится в нижней части списка банковских карт в разделе «Карты других банков».

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