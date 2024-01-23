Как добавить карты других банков в «Приват24» — пошаговая инструкция
Клиенты ПриватБанка могут добавлять в мобильное приложение карту любого другого банка и осуществлять платежи и переводы.
Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на материалы банка.
Клиенты банка смогут использовать карту другого банка в Приват24 так:
- осуществлять переводы средств с карты на свои карты, а также оплачивать счета в ПриватБанке;
- производить платежи на карту Visa/Mastercard любого мирового банка;
- совершать платежи по стране по реквизитам;
- производить оплату жилищно-коммунальных услуг;
- пополнять счёт мобильного телефона.
Также можно пополнить с нее карту ПриватБанка, в частности, погасить долг по «приватовской» кредитке. Для этого необходимо перейти в раздел «Все услуги» и нажать «Перевод между Вашими счетами».
Как привязать карту другого банка к Приват24
Для того чтобы добавить банковскую карту другого банка в Приват24, необходимо сначала выбрать раздел «Добавить карту» в пункте «Мои счета». После этого появится новое окошко: «Добавление в аккаунт карты другого банка».
Там нужно ввести реквизиты новой карты:
- название;
- 16-значный номер;
- срок действия карты;
- CVV-код.
Добавив карту, нужно нажать «Далее», попасть в окно, где нужно подтвердить свое действие.
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Там можно будет отредактировать введенную информацию о карте, после чего подтвердить ее, выбрав пункт «Подтвердить с помощью 3-D Secure».
При этом с добавленной карты спишут 1 гривну, которую в течение месяца вернут.
После того как нажали кнопку подтверждения, новая карта появится в нижней части списка банковских карт в разделе «Карты других банков».
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