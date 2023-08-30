ПриватБанк открыл продажу валюты в Приват24 — Finance.ua

ПриватБанк открыл продажу валюты в Приват24 Сегодня 12:02 — Валюта

ПриватБанк открыл продажу валюты в Приват24

ПриватБанк открыл продажу валюты в Приват24 в пределах установленных лимитов НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«С 29 августа 2023 года клиенты ПриватБанка могут покупать валюту онлайн через Приват24 для зачисления на валютные карты или счета с учетом требований регулятора и установленных лимитов на проведение таких операций в сумме до 50 тыс. грн в календарный месяц», — сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

По его словам, продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка.

Как купить валюту

Чтобы купить валюту в Приват24, нужно зайти в меню «Переводы на карты», выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства, и карту в долларах или евро, на которую будет зачислена валюта.

Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно прямо в Приват24 за несколько секунд.

Справка Finance.ua:

для минимизации множественности обменных курсов Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений безналичной продажи валюты гражданам;

Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард», считает, что разрешение НБУ для банков продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц приведет к тому, что наличный курс доллара будет снижаться и приближаться к официальному 36,6 гривен.



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