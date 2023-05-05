В прошлом году бюджет недополучил 1,2 миллиарда от аренды госимущества — Finance.ua

В прошлом году бюджет недополучил 1,2 миллиарда от аренды госимущества
В прошлом году государственный бюджет из-за большой войны недополучил 1,2 миллиарда гривен платы за аренду государственного имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества.
В эти подсчеты Фонд включил платежи, которые должны были оплатить арендаторы государственного имущества на временно оккупированных территориях Украины.
«Фонд госимущества регулярно с 2014 года проводил работу по фиксации сумм недополученной арендной платы в зоне ООС, АР Крым и г. Севастополь. С 24 февраля 2022 года эта территория расширилась в результате полномасштабного вторжения», — добавили в ведомстве.
Кроме того, ФГИ при проведении подсчетов размера убытков учтено предоставление льгот в виде освобождения от уплаты арендных платежей и скидки в размере 25-50%. Такие скидки установил Кабинет Министров с целью поддержки арендаторов госимущества, прежде всего, на оккупированных территориях и в зоне боевых действий.
«Мы должны в будущем взыскать все потерянные и недополученные деньги с рф. Также сейчас разрабатываем стратегию экономического возрождения этих территорий», — заявил Глава ФГИУ Рустем Умеров.
За первый квартал 2023 года к подсчетам потерь добавилось 345,06 млн грн.
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