Фонд госимущества снова выставит на торги Электронмаш — Finance.ua

Фонд госимущества снова выставит на торги Электронмаш Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Фонд госимущества снова выставит на торги Электронмаш

Фонд государственного имущества Украины продает единый имущественный комплекс ГП «Электронмаш» в Киеве за 61,3 млн грн, торги назначены на 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ

«29 мая 2023 года Фонд госимущества проведет в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса госпредприятия „Электронмаш“ (г. Киев)», — говорится в сообщении.

Читайте также Фонд госимущества продал Измаильский винзавод за 200 млн грн: кому он достался

Стартовая цена объекта — 61,3 млн грн (без НДС).

В Фонде напоминают, что у предприятия просроченная кредиторская задолженность в сумме почти 21,4 млн грн.

В последние годы Электронмаш показывал существенные убытки: в 2022 году — 8,2 млн грн, в 2021 году — 24,0 млн грн и в 2020-м — 10,9 млн грн.

На территории завода расположены 36 объектов недвижимости, в том числе цеха и админздания. На балансе Электронмаша находится 31 транспортное средство и база отдыха в селе Соколовка Черниговской области.

Читайте также Фонд госимущества с начала года привлек от приватизации 1 миллиард

Подробнее о едином имущественном комплексе государственного предприятия «Электронмаш» можно прочитать по ссылке

Напомним, ФГИУ 12 ноября 2021 года продал единый имущественный комплекс государственного предприятия «Электронмаш» за 970 млн грн при начальной цене в 66,7 млн грн. Из-за отказа покупателя подписывать договор аукцион был признан несостоявшимся.

На повторных торгах 27 января 2022 г. ГП «Электронмаш» было продано за 430 млн грн (стартовая цена — 65,6 млн грн). Этот аукцион также был признан несостоявшимся.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.