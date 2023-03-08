Фонд госимущества с начала года привлек от приватизации 1 миллиард — Finance.ua
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Фонд госимущества с начала года привлек от приватизации 1 миллиард

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Фонд госимущества с начала 2023 года провел 81 приватизационный аукцион, привлекая 1 млрд грн от частных инвесторов — 65% средств уже поступили в государственный бюджет.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
«Мы благодарны предпринимателям за их доверие и поддержку. Первый миллиард — это сигнал для бизнесменов, что наша страна, несмотря на войну, привлекательна для инвестиций», — заявил глава ФГИУ Рустам Умеров.
«Новые инвестиции в государственное имущество — это важный шаг в обеспечении устойчивого развития экономики страны», — добавил он.
В общей сложности с начала года за государственное имущество на приватизационных аукционах соревновались 468 предпринимателей. В результате общая победная цена составила 1,038 млрд грн — это превышает общую стартовую стоимость почти в шесть раз, добавили в Фонде.
По материалам:
Економічна Правда
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