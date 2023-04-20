Фонд госимущества продал Измаильский винзавод за 200 млн грн: кому он достался — Finance.ua

Фонд госимущества продал Измаильский винзавод за 200 млн грн: кому он достался Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Фонд госимущества продал Измаильский винзавод за 200 млн грн: кому он достался, Фото: prozorro.sale

Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже «Измаильского винзавода». Объект был продан за 200 млн грн. Госорган ждет от покупателя внесения денежных средств.

Об этом сообщает «Prozorro Продажи».

В результате торгов стоимость Измаильского винзавода выросла в 11 раз — с 17,9 до 200 млн грн.

В аукционе приняли участие 4 компании. В итоге наибольшую сумму предложило ООО «Фининвест групп». По данным Youconrol, фирма была зарегистрирована за 20 дней до начала аукциона. Ее руководителем и владельцем значится одессит Роман Лобанов. Основная деятельность компании — создание виноградных вин.

Новому владельцу достанутся производственные помещения в Измаиле и Измаильском районе и база отдыха в с. Приморское Измаильского района. Общая площадь помещений — 27,2 тыс. кв. м. Площадь, где размещены производственные мощности и база отдыха, составляет более 13 га. Завод снабжен полным циклом производства вин и игристых вин — от собственных виноградников до погребов для хранения алкогольных напитков.

Напомним, что Измаильский винзавод основан в 1949 году. Он известен своими торговыми марками «Украинское вино», «Винград», «Вина Измаил», «Одесское Изысканное», «Шампанское Украины», шампанское «Одесское Традиционное», «Советское Шампанское», которые неоднократно становились победителями в дегустационных конкурсах, награждались дипломами и медалями.

Напомним, что 14 сентября 2021 года Фонд госимущества продал «Одессавинпром» за 234,9 млн грн. Компания-победитель аукциона по приватизации — «Каплор 7» — получила в собственность, в частности, производственные корпуса, складские помещения для изготовленной продукции, подвалы для обработки и хранения вина. Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. кв. м расположена в Одессе на улицах Французский бульвар, Наливная и Атамана Головатого.

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