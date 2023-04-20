Фонд госимущества продал Измаильский винзавод за 200 млн грн: кому он достался — Finance.ua

Фонд госимущества продал Измаильский винзавод за 200 млн грн: кому он достался
Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже «Измаильского винзавода». Объект был продан за 200 млн грн. Госорган ждет от покупателя внесения денежных средств.
Об этом сообщает «Prozorro Продажи».
В результате торгов стоимость Измаильского винзавода выросла в 11 раз — с 17,9 до 200 млн грн.
В аукционе приняли участие 4 компании. В итоге наибольшую сумму предложило ООО «Фининвест групп». По данным Youconrol, фирма была зарегистрирована за 20 дней до начала аукциона. Ее руководителем и владельцем значится одессит Роман Лобанов. Основная деятельность компании — создание виноградных вин.
Новому владельцу достанутся производственные помещения в Измаиле и Измаильском районе и база отдыха в с. Приморское Измаильского района. Общая площадь помещений — 27,2 тыс. кв. м. Площадь, где размещены производственные мощности и база отдыха, составляет более 13 га. Завод снабжен полным циклом производства вин и игристых вин — от собственных виноградников до погребов для хранения алкогольных напитков.
Напомним, что Измаильский винзавод основан в 1949 году. Он известен своими торговыми марками «Украинское вино», «Винград», «Вина Измаил», «Одесское Изысканное», «Шампанское Украины», шампанское «Одесское Традиционное», «Советское Шампанское», которые неоднократно становились победителями в дегустационных конкурсах, награждались дипломами и медалями.
Напомним, что 14 сентября 2021 года Фонд госимущества продал «Одессавинпром» за 234,9 млн грн. Компания-победитель аукциона по приватизации — «Каплор 7» — получила в собственность, в частности, производственные корпуса, складские помещения для изготовленной продукции, подвалы для обработки и хранения вина. Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. кв. м расположена в Одессе на улицах Французский бульвар, Наливная и Атамана Головатого.
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