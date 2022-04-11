В ПриватБанке рассказали, почему не все украинцы получили обещанные 6500 грн — Finance.ua

В ПриватБанке рассказали, почему не все украинцы получили обещанные 6500 грн

Сегодня 11:02 — Личные финансы

В ПриватБанке рассказали, почему не все украинцы получили обещанные 6500 грн

Не все украинцы, имеющие право на помощь от государства в размере 6500 грн, получили свои выплаты. Это связано с тем, что Министерство экономики перечислило не в полном объеме средства, необходимые для оказания помощи.

Об этом говорится в разъяснении ПриватБанка на сайте Минфин.

«Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей», — говорится в комментарии банка.

Читайте также Украинские семьи могут получить пособие до 33 000 гривен: как оформить

Украинцы жалуются: подали заявку на получение помощи в Дії, проблем не возникло, однако деньги до сих пор не перечислили. Подать заявку можно было до 1 апреля. Все, кто успел сделать это в первые недели работы программы, свою помощь уже получили.

Получат деньги и украинцы, которые прислали заявку во второй половине марта. Однако банк перечислит средства на их карту, как только получит деньги из бюджета.

Регионы, в которых производятся выплаты: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская области и Киев.

Обратиться за помощью могут следующие категории украинцев:

работающие на условиях трудового договора, гиг-контракта или других законных основаниях;

физлица-предприниматели (ФЛП), которые платят ЕСВ и не имеют долгов за 4-й квартал 2021 года.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.