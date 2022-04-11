В ПриватБанке рассказали, почему не все украинцы получили обещанные 6500 грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В ПриватБанке рассказали, почему не все украинцы получили обещанные 6500 грн

Сегодня 11:02Личные финансы
252
В ПриватБанке рассказали, почему не все украинцы получили обещанные 6500 грнВ ПриватБанке рассказали, почему не все украинцы получили обещанные 6500 грн
Не все украинцы, имеющие право на помощь от государства в размере 6500 грн, получили свои выплаты. Это связано с тем, что Министерство экономики перечислило не в полном объеме средства, необходимые для оказания помощи.
Об этом говорится в разъяснении ПриватБанка на сайте Минфин.
«Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей», — говорится в комментарии банка.
Читайте также
Украинцы жалуются: подали заявку на получение помощи в Дії, проблем не возникло, однако деньги до сих пор не перечислили. Подать заявку можно было до 1 апреля. Все, кто успел сделать это в первые недели работы программы, свою помощь уже получили.
Получат деньги и украинцы, которые прислали заявку во второй половине марта. Однако банк перечислит средства на их карту, как только получит деньги из бюджета.
Регионы, в которых производятся выплаты: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская области и Киев.
Обратиться за помощью могут следующие категории украинцев:
  • работающие на условиях трудового договора, гиг-контракта или других законных основаниях;
  • физлица-предприниматели (ФЛП), которые платят ЕСВ и не имеют долгов за 4-й квартал 2021 года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: Обозреватель
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.