Украинские семьи могут получить пособие до 33 000 гривен: как оформить — Finance.ua

Украинские семьи могут получить пособие до 33 000 гривен: как оформить

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Украинские семьи с детьми, пострадавшие от войны и нуждающиеся в финансовой поддержке, наряду с государственной помощью могут получить дополнительные выплаты до 33 тысяч гривен. Речь идет о программе денежной помощи от ЮНИСЕФ.

Детали программы рассказали в Минсоцполитики.

Что нужно знать? ЮНИСЕФ вместе с Министерством социальной политики Украины развернули многоцелевую программу денежной помощи для незащищенных семей с детьми, которые пострадали от войны и нуждаются в финансовой поддержке. На первом этапе пособие получат более 50 тысяч семей с детьми.

Кто может претендовать на выплату?

На протяжении первой фазы ЮНИСЕФ помогает семьям в Украине, которые относятся к одной из двух категорий:

имеют троих и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг 2-х лет на момент подачи заявки;

имеют двоих и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.



Приемные родители или родители-воспитатели также могут подавать заявку на получение пособия, если соответствуют действующим критериям.

В будущем список требований к участникам может быть изменен, а список категорий — расширен.

Суммы выплат

Выплата составляет 2220 грн для каждого члена семьи в месяц, но не более чем для пяти человек. Деньги выплатят единоразово на три месяца — то есть сумму за три месяца одним платежом.

Чтобы рассчитать пособие, нужно умножить количество членов семьи на 2200 грн и на 3 месяца, например:

если вас четверо, то исходя из расчета 2200 грн х 4 человека х 3 месяца, вы получите 26 400 грн;

если вас пятеро и больше, вы получите 2200 грн х 5 человек х 3 месяца, вы получите 33 000 грн.

Также важно знать, что средства от ЮНИСЕФ будут выплачиваться дополнительно к выплатам, проводимым по государственным программам, в частности дополнительно к выплате внутриперемещенным лицам на проживание.

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Как получить пособие?

Для этого нужно заполнить заявку на сайте register.unicef.org

На сайте необходимо заполнить анкету и обязательно проверить корректность внесенных данных. В частности, нужно будет предоставить информацию обо всех членах семьи и банковском счете, на который будет производиться выплата.

Каждую заявку будут рассматривать и проверять достоверность информации и соответствие всем критериям.

Подача на программу открыта и нет конечной даты подачи.

Участникам программы пришлют СМС о принятом решении, а саму выплату обещают направить через 4 недели после подачи заявки.

В случае возникновения проблем можно обратиться на горячую линию «Спільно» по номеру: 0 800 600 017 (безвозмездно, работает ежедневно с 8:00 до 22:00).

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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