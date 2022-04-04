Сколько времени внутренне перемещенные лица могут получать пособие от государства — Finance.ua

Сколько времени внутренне перемещенные лица могут получать пособие от государства

Сегодня 14:02 — Личные финансы

Внутренне перемещенные лица могут получать пособие от государства в указанный период. Об этом напомнили в Бюро бесплатной правовой помощи.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) — это люди, которые покинули свои дома, спасаясь от опасности, но не пересекли международную границу, а остались на территории родной страны. ВПЛ находятся под законной защитой своего правительства. Они сохраняют все права и защиту в соответствии с международным законодательством по правам человека.

Какое пособие могут получить внутренне перемещенные лица?

Постановлением КМУ от 20 марта 2022 г. № 332 утвержден Порядок предоставления пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это пособие предоставляется лицам, переместившимся с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и определены в перечне административно-территориальных единиц, на территории которых плательщикам единого взноса на общеобязательное. государственное социальное страхование, состоящее на учете на соответствующей территории, может предоставляться помощь в рамках Программы «єПідтримка».

Размеры пособия:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Сроки предоставления пособия. Пособие выплачивается:

ежемесячно с момента обращения;

в течение военного положения;



и в течение одного месяца после прекращения или отмены военного положения.



Пособие выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения за его предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения и назначается автоматически без предоставления дополнительного обращения внутренне перемещенным лицам, которые по состоянию на 1 марта 2022 г. получали ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание.

Пособие не предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые были взяты на учет как внутренне перемещенные лица до 24 февраля 2022 г. в регионах, не включенных в список Кабмина, за исключением лиц, получавших ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание.

Как получить справку ВПЛ?

На получение справки внутренне перемещенного лица имеют право люди, которые после введения военного положения в Украине (с 24 февраля 2022 г.) переместились с территории административно-территориальной единицы, на которой проводятся боевые действия и которая определена в перечне, утвержденном распоряжением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. № 204 «Об утверждении перечня административно-территориальных единиц, на территории которых предоставляется пособие застрахованным лицам в рамках Программы «єПідтримка».

С 13 марта 2022 года внесены изменения в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет ВПЛ (постановление КМУ № 269):

за справкой о постановке на учет ВПЛ может обратиться не только в органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, но и к уполномоченному лицу громады, ЦПАУ, а впоследствии — просто подать заявление через Портал Дія;

уполномоченное лицо территориальной громады/ЦПАУ после регистрации заявления формирует электронное дело с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Как подать заявление на получение справки?

Для получения пособия внутренне перемещенное лицо заполняет заявление, формируемое средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія.

В заявлении указывается:

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

дата рождения;

сведения о задекларированном/зарегистрированном месте проживания на территории административно-территориальной единицы, откуда переместилось лицо;

адрес места, куда переместилось лицо, и контактный номер телефона;

номер текущего счета со специальным режимом использования для зачисления помощи «єПідтримка» или номер банковского счета (по стандарту IBAN) заявителя для выплаты пособия;

наличие статуса лица с инвалидностью;

сведения о несовершеннолетних детях, которые переместились вместе с внутренне перемещенным лицом (Информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей).

Заявление считается поданным при заполнении лицом всех полей формы.

Кстати, заявление о выплате пособия малолетнему ребенку, прибывшему без сопровождения законного представителя, может подавать от его имени родственник (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя) или отчим, мачеха, у которых проживает (находится) ребенок.

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