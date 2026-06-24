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В приложении Резерв+ временно не работают некоторые сервисы

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Ограничения не влияют на уже действующие отсрочки
Ограничения не влияют на уже действующие отсрочки
В приложении Резерв+ временно приостановили работу отдельных сервисов, требующих подтверждения данных об инвалидности через другие государственные системы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Какие услуги временно недоступны

Такое решение было принято во избежание ошибок при обработке заявлений из-за некорректных ответов реестров социальной сферы.
Временно могут быть недоступны:
  • подача заявления на отсрочку на основании инвалидности;
  • обновление данных об инвалидности онлайн;
  • проверка соответствующих данных операторами ТЦК и СП.

Что это значит для пользователей

В ведомстве подчеркнули, что ограничения не влияют на уже существующие отсрочки и не отменяют право на отсрочку при наличии законных оснований.
После возобновления стабильного обмена данными услуги снова станут доступны в Резерв+.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в приложении «Резерв+» появилось важное обновление — статус «оперативный резерв», наличие которого делает невозможным получение бронирования от мобилизации. В военный оперативный резерв относят лиц, которые:
  • уже имеют боевой или служебный опыт;
  • прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП);
  • имеют востребованную военную специальность;
  • в возрасте от 45 до 60 лет, которые могут привлекаться для усиления территориальной обороны.
Наличие такой отметки в приложении означает, что государство рассматривает этих граждан как приоритетный ресурс для армии.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+МиноборониМобилизация
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