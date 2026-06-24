В приложении Резерв+ временно не работают некоторые сервисы Сегодня 10:20

Ограничения не влияют на уже действующие отсрочки

В приложении Резерв+ временно приостановили работу отдельных сервисов, требующих подтверждения данных об инвалидности через другие государственные системы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Какие услуги временно недоступны

Такое решение было принято во избежание ошибок при обработке заявлений из-за некорректных ответов реестров социальной сферы.

Временно могут быть недоступны:

подача заявления на отсрочку на основании инвалидности;

обновление данных об инвалидности онлайн;

проверка соответствующих данных операторами ТЦК и СП.

Что это значит для пользователей

В ведомстве подчеркнули, что ограничения не влияют на уже существующие отсрочки и не отменяют право на отсрочку при наличии законных оснований.

После возобновления стабильного обмена данными услуги снова станут доступны в Резерв+.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в приложении «Резерв+» появилось важное обновление — статус «оперативный резерв», наличие которого делает невозможным получение бронирования от мобилизации. В военный оперативный резерв относят лиц, которые:

уже имеют боевой или служебный опыт;

прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП);

имеют востребованную военную специальность;

в возрасте от 45 до 60 лет, которые могут привлекаться для усиления территориальной обороны.

Наличие такой отметки в приложении означает, что государство рассматривает этих граждан как приоритетный ресурс для армии.

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