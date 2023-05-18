В приложении Новой почты произошел масштабный сбой — Finance.ua

В приложении Новой почты произошел масштабный сбой Сегодня 12:52 — Личные финансы

В приложении Новой почты произошел масштабный сбой

Новая почта сообщает о сбое в работе мобильного приложения: украинцы не могут авторизоваться, поэтому временно недоступны все услуги в телефоне.

Об этом говорится в сообщении компании Facebook.

«К сожалению, из-за технического сбоя мобильное приложение Новой почты и сервис авторизации временно не работает. Поэтому невозможно воспользоваться почтоматом и всеми услугами из приложения», — говорится в сообщении.

Что делать, если ждете посылку?

Всем, кто ожидает посылки в почтомат сегодня, в ближайшее время позвонит оператор Новой почты и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате.

В то же время все услуги по отправке посылок и грузов, а также финансовые услуги вы можете получить в любом нашем отделении. Все остальные цифровые точки контакта — API, бизнес-кабинет, сайт — работают.



«Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить работу мобильного приложения. Как только мы возобновим его работу — сразу сообщим в социальных сетях и на сайте компании», — уверяет почтовый оператор.

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