В приложении «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства: инструкция — Finance.ua

В приложении «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства: инструкция Сегодня 17:03 — Казна и Политика

В приложении «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства: инструкция

В приложении «Дія» теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства. Услуга с июня была доступна на портале, а теперь и в приложении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Выписка о месте жительства необходима при получении каждой четвертой госуслуги. Например, при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу. Раньше для оформления документа необходимо было идти в соответствующие органы регистрации и стоять в очередях, чтобы получить бумажную справку. Однако мы пытаемся сделать так, чтобы справку о прописке не нужно было носить в паре с паспортом», — сказано в сообщении.

С июня получить выписку можно на портале «Дія», а теперь это можно сделать и в приложении.

«Мы провели успешный бета-тест, и с обновлением „Дія“ вы можете сразу загрузить выписку на смартфон», — говорят в Минцифре.

Как получить выписку:

в разделе «Услуги» выберите «Справки и выписки»;

выберите услугу «Выписка о месте жительства»;

нажмите «Заказать выписку»;

ваше заявление будет проработано в течение нескольких минут;

если сведения о вас найдены в реестре, можете скачать PDF-документ в течение 24 часов.

Также в приложении можно заказать выписку о месте жительства ваших детей.

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