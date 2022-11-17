В приложении «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства: инструкция — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В приложении «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства: инструкция

Казна и Политика
122
В приложении «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства: инструкция
В приложении «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства: инструкция
В приложении «Дія» теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства. Услуга с июня была доступна на портале, а теперь и в приложении.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Выписка о месте жительства необходима при получении каждой четвертой госуслуги. Например, при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу. Раньше для оформления документа необходимо было идти в соответствующие органы регистрации и стоять в очередях, чтобы получить бумажную справку. Однако мы пытаемся сделать так, чтобы справку о прописке не нужно было носить в паре с паспортом», — сказано в сообщении.
Читайте также
С июня получить выписку можно на портале «Дія», а теперь это можно сделать и в приложении.
«Мы провели успешный бета-тест, и с обновлением „Дія“ вы можете сразу загрузить выписку на смартфон», — говорят в Минцифре.
Как получить выписку:
  • в разделе «Услуги» выберите «Справки и выписки»;
  • выберите услугу «Выписка о месте жительства»;
  • нажмите «Заказать выписку»;
  • ваше заявление будет проработано в течение нескольких минут;
  • если сведения о вас найдены в реестре, можете скачать PDF-документ в течение 24 часов.
Также в приложении можно заказать выписку о месте жительства ваших детей.

Как восстановить утраченные документы 📱

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.