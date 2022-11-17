В приложении «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства: инструкция — Finance.ua

В приложении «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства: инструкция
В приложении «Дія» теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства. Услуга с июня была доступна на портале, а теперь и в приложении.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Выписка о месте жительства необходима при получении каждой четвертой госуслуги. Например, при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу. Раньше для оформления документа необходимо было идти в соответствующие органы регистрации и стоять в очередях, чтобы получить бумажную справку. Однако мы пытаемся сделать так, чтобы справку о прописке не нужно было носить в паре с паспортом», — сказано в сообщении.
С июня получить выписку можно на портале «Дія», а теперь это можно сделать и в приложении.
«Мы провели успешный бета-тест, и с обновлением „Дія“ вы можете сразу загрузить выписку на смартфон», — говорят в Минцифре.
Как получить выписку:
- в разделе «Услуги» выберите «Справки и выписки»;
- выберите услугу «Выписка о месте жительства»;
- нажмите «Заказать выписку»;
- ваше заявление будет проработано в течение нескольких минут;
- если сведения о вас найдены в реестре, можете скачать PDF-документ в течение 24 часов.
Также в приложении можно заказать выписку о месте жительства ваших детей.
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