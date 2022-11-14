Как авторизоваться в приложении Дія, находясь за границей: подробная инструкция — Finance.ua

Как авторизоваться в приложении Дія, находясь за границей: подробная инструкция Сегодня 12:13 — Личные финансы

Как авторизоваться в приложении Дія, находясь за границей: подробная инструкция

Государственное приложение «Дія» позволяет всем украинцам держать свои документы в смартфоне. Среди документов, которыми вы можете воспользоваться через Дію — паспорт формата ID-карта, загранпаспорт, водительское удостоверение, студенческий билет, технический паспорт на авто, пенсионное удостоверение и т.д.

Как авторизоваться в Дії с помощью BankID, находясь за границей?

Находясь за границей, вы можете авторизоваться в «Дії» привычным способом с помощью BankID. Для этого вам нужно загрузить и открыть «Дію», на главном экране нажать на значок BankID, выбрать в списке нужный вам банк и авторизоваться через приложение этого банка (например, Mono или Приват24).

Как авторизоваться в Дії с помощью NFC, находясь за границей?

Также авторизоваться в приложении можно с помощью NFC. Для этого вам нужно открыть приложение, выбрать пункт "авторизация через NFC "и считать NFC-чип смартфоном. Чип вы можете найти на биометрических документах: ID-карте или загранпаспорте.

Может ли местонахождение влиять на авторизацию в Дії?

Имейте в виду: ваше местонахождение может влиять на вход в «Дію». Поэтому если у вас возникли проблемы со входом в приложение, рекомендуем воспользоваться VPN и в месте вашего пребывания указать Украину.

В каких странах точно нужно использовать VPN для авторизации в Дії?

Для входа в «Дію» VPN точно нужен в странах:

• Африки;

• Азии;

• в странах, попавших под эмбарго США;

• Южной Америки;

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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