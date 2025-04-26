В приложении «Армія+» стартует курс финграмотности для военных — Finance.ua
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В приложении «Армія+» стартует курс финграмотности для военных

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В приложении «Армія+» стартует курс финграмотности для военных
В приложении «Армія+» стартует курс финграмотности для военных
В приложении «Армія+» запустился обучающий курс о финансовой грамотности для военных.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Что известно о курсе

Это практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы.
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Он расскажет, как планировать бюджет, экономить, инвестировать и понимать налоги и страхование.
Курс адаптирован именно для нужд военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.

Как построен курс

Курс состоит из 20 уроков, в конце каждого модуля — есть тест на усвоение знаний.
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После всех модулей — финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.
В общей сложности у «Армія+» теперь десять образовательных курсов. 70800 военных уже проходят курсы, а 28500 из них завершили хотя бы один курс полностью.
Самые популярные курсы — «Беспилотные системы. Основы БПЛА» и «Информационная устойчивость».
По материалам:
Finance.ua
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