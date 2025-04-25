В первом квартале Минобороны закупило для военных больше квартир, чем за весь 2024 год — Finance.ua

В первом квартале Минобороны закупило для военных больше квартир, чем за весь 2024 год Сегодня 16:33 — Казна и Политика

В первом квартале Минобороны закупило для военных больше квартир, чем за весь 2024 год

36 квартир для военнослужащих на сумму около 104 млн гривен. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда было приобретено 33 квартиры. Об этом сообщило В первом квартале 2025 года Министерство обороны Украины закупилодля военнослужащих на суммумлн гривен. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда было приобретено 33 квартиры. Об этом сообщило ведомство

Жилье было приобретено на вторичном рынке по результатам проведения открытого конкурса.

Средняя площадь каждой квартиры составляет более 52 кв.м.

«Это еще один шаг к созданию достойных условий проживания для военных и их семей. Министерство обороны и дальше будет внедрять эффективные механизмы для обеспечения наших защитников качественным и комфортным жильем», — отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Распределение квартир будет происходить в установленном законом порядке после официальной передачи объектов на баланс Киевского квартирно-эксплуатационного управления.

Напомним, для комплексного решения жилищного вопроса военных Главным управлением капитальных вложений Минобороны разработан проект Концепции Государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и лиц, уволенных с военной службы. Кроме того, уже утвержден Алгоритм исключения служебного жилья из соответствующих фондов Минобороны, что позволит тысячам семей военных, которые сейчас проживают в служебном жилье, получить право на постоянное проживание в нем.

Также идет подготовка технического задания для цифровизации процессов квартирного учета военнослужащих. Это позволит сделать процедуры более прозрачными и обеспечит контроль использования жилищного фонда.

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