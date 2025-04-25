В первом квартале Минобороны закупило для военных больше квартир, чем за весь 2024 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В первом квартале Минобороны закупило для военных больше квартир, чем за весь 2024 год

Казна и Политика
1
В первом квартале Минобороны закупило для военных больше квартир, чем за весь 2024 год
В первом квартале Минобороны закупило для военных больше квартир, чем за весь 2024 год
В первом квартале 2025 года Министерство обороны Украины закупило 36 квартир для военнослужащих на сумму около 104 млн гривен. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда было приобретено 33 квартиры. Об этом сообщило ведомство.
Жилье было приобретено на вторичном рынке по результатам проведения открытого конкурса.
Средняя площадь каждой квартиры составляет более 52 кв.м.
«Это еще один шаг к созданию достойных условий проживания для военных и их семей. Министерство обороны и дальше будет внедрять эффективные механизмы для обеспечения наших защитников качественным и комфортным жильем», — отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Распределение квартир будет происходить в установленном законом порядке после официальной передачи объектов на баланс Киевского квартирно-эксплуатационного управления.
Напомним, для комплексного решения жилищного вопроса военных Главным управлением капитальных вложений Минобороны разработан проект Концепции Государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и лиц, уволенных с военной службы. Кроме того, уже утвержден Алгоритм исключения служебного жилья из соответствующих фондов Минобороны, что позволит тысячам семей военных, которые сейчас проживают в служебном жилье, получить право на постоянное проживание в нем.
Также идет подготовка технического задания для цифровизации процессов квартирного учета военнослужащих. Это позволит сделать процедуры более прозрачными и обеспечит контроль использования жилищного фонда.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems