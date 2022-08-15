В правительстве Венгрии говорят, что начали получать дополнительный газ из россии — Finance.ua

В правительстве Венгрии говорят, что начали получать дополнительный газ из россии
российский государственный газовый гигант «Газпром» начал дополнительные поставки газа в Венгрию.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Венгрии.
В министерстве заявили, что торговые переговоры с москвой привели к соглашению, по которому «Газпром» начал поставлять «сверх указанных в контракте объемов».
«Обязанность правительства Венгрии — гарантировать безопасное снабжение страны природным газом, и мы его выполняем», — заявил чиновник министерства Тамаш Менцер в фейсбуке.
По его словам, до конца августа по газопроводу «Турецкий поток» должен поступить дополнительный объем газа — 2,6 миллиона кубометров в сутки. Менцер добавил, что ведутся переговоры по сентябрьским поставкам.
Соглашение, о котором упоминал Менцер, было связано с визитом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в москву в июле для обсуждения закупки дополнительных 700 миллионов кубометров природного газа.
«В свете того, что известно о текущих европейских рыночных условиях, понятно, что приобретение столь большого объема невозможно без российских источников», — сказал Менцер, вспоминая о визите Сийярто.
Справка Finance.ua:
- в прошлом месяце Европейский союз одобрил план, согласно которому страны ЕС добровольно сократят потребление природного газа на 15 процентов в период с 1 августа по 31 марта по сравнению со средним потреблением за тот же период последних пяти лет;
- этот план должен подготовить блок к возможному прекращению поставок российского природного газа.
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