В правительстве Венгрии говорят, что начали получать дополнительный газ из россии — Finance.ua

В правительстве Венгрии говорят, что начали получать дополнительный газ из россии Сегодня 19:13 — Энергетика

российский государственный газовый гигант «Газпром» начал дополнительные поставки газа в Венгрию.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Венгрии.

В министерстве заявили, что торговые переговоры с москвой привели к соглашению, по которому «Газпром» начал поставлять «сверх указанных в контракте объемов».

«Обязанность правительства Венгрии — гарантировать безопасное снабжение страны природным газом, и мы его выполняем», — заявил чиновник министерства Тамаш Менцер в фейсбуке

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По его словам, до конца августа по газопроводу «Турецкий поток» должен поступить дополнительный объем газа — 2,6 миллиона кубометров в сутки. Менцер добавил, что ведутся переговоры по сентябрьским поставкам.

Соглашение, о котором упоминал Менцер, было связано с визитом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в москву в июле для обсуждения закупки дополнительных 700 миллионов кубометров природного газа.

«В свете того, что известно о текущих европейских рыночных условиях, понятно, что приобретение столь большого объема невозможно без российских источников», — сказал Менцер, вспоминая о визите Сийярто.

Справка Finance.ua:

в прошлом месяце Европейский союз одобрил план, согласно которому страны ЕС добровольно сократят потребление природного газа на 15 процентов в период с 1 августа по 31 марта по сравнению со средним потреблением за тот же период последних пяти лет;

этот план должен подготовить блок к возможному прекращению поставок российского природного газа.

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Радіо Свобода По материалам:

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