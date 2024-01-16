В правительстве рассказали, кого в случае дефицита электроэнергии будут отключать в первую очередь — Finance.ua

В правительстве рассказали, кого в случае дефицита электроэнергии будут отключать в первую очередь Сегодня 19:02 — Энергетика

В правительстве рассказали, кого в случае дефицита электроэнергии будут отключать в первую очередь

В случае дефицита мощности в энергосистеме, который невозможно будет покрыть аварийной помощью из Европы, прежде всего будут выключать свет некоторым предприятиям.

Об этом рассказали глава Минэнерго Герман Галущенко и собеседник в правительстве Шмыгаля, пожелавший остаться анонимным.

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Энергетики отмечают, что периоды сильного похолодания возможны и во второй половине января, и в феврале, и в марте. оккупанты могут в это время воспользоваться возможностью нанести новые удары по энергетике. В таком случае может возникнуть дефицит мощности, и на этот случай у Украины есть план.

В первую очередь Украина сможет обратиться к партнерам из Европы за аварийной помощью. Но это небольшие объемы, которые не спасут ситуацию из-за большого дефицита. Тогда придется использовать графики почасовых отключений.

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По словам Галущенко, в первую очередь будут отключать промышленные предприятия.

«Мы начнем с аварийной помощи, а потом может быть отключение промышленности. Население у нас в последнюю очередь стоит в плане отключений», — сказал министр.

Будут выключать предприятия, которые не импортировали электроэнергию, уточнил журналистам собеседник в правительстве.

Справка Finance.ua:

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