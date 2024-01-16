В правительстве рассказали, кого в случае дефицита электроэнергии будут отключать в первую очередь — Finance.ua

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В правительстве рассказали, кого в случае дефицита электроэнергии будут отключать в первую очередь

Энергетика
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В правительстве рассказали, кого в случае дефицита электроэнергии будут отключать в первую очередь
В правительстве рассказали, кого в случае дефицита электроэнергии будут отключать в первую очередь
В случае дефицита мощности в энергосистеме, который невозможно будет покрыть аварийной помощью из Европы, прежде всего будут выключать свет некоторым предприятиям.
Об этом рассказали глава Минэнерго Герман Галущенко и собеседник в правительстве Шмыгаля, пожелавший остаться анонимным.
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Энергетики отмечают, что периоды сильного похолодания возможны и во второй половине января, и в феврале, и в марте. оккупанты могут в это время воспользоваться возможностью нанести новые удары по энергетике. В таком случае может возникнуть дефицит мощности, и на этот случай у Украины есть план.
В первую очередь Украина сможет обратиться к партнерам из Европы за аварийной помощью. Но это небольшие объемы, которые не спасут ситуацию из-за большого дефицита. Тогда придется использовать графики почасовых отключений.
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По словам Галущенко, в первую очередь будут отключать промышленные предприятия.
«Мы начнем с аварийной помощи, а потом может быть отключение промышленности. Население у нас в последнюю очередь стоит в плане отключений», — сказал министр.
Будут выключать предприятия, которые не импортировали электроэнергию, уточнил журналистам собеседник в правительстве.

Справка Finance.ua:

  • на сайте Yasno опубликовали обновленные цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Они будут действовать с 1 февраля 2024 г. для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг;
  • 9 января Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. Основная причина отмены моратория — это рост задолженности за жилищные коммунальные услуги;
  • НКРЭКУ утвердила новую программу соответствия Оператора ГТС Украины с учетом изменений структуры компании и возможности производить электроэнергию.

Отключение света, воды или газа: как отмена моратория повлияет на должников по коммуналке 💡

По материалам:
Espreso.tv
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