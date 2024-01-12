В Yasno объяснили, как будет происходить отключение электричества должникам — Finance.ua

В Yasno объяснили, как будет происходить отключение электричества должникам Сегодня 13:02 — Энергетика

В Yasno объяснили, как будет происходить отключение электричества должникам

Компания-поставщик электроэнергии Yasno не будет отключать за долги всех потребителей подряд.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, Yasno не будет отключать всю Украину, поскольку работает с частными клиентами только в Киеве и Днепропетровской области.

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«Как будут отключать поставщики и операторы системы распределения на остальной территории Украины — лучше уточнить у них», — добавил он.

«Нет, мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по „возрасту“ задолженности. Сейчас таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн», — объяснил Коваленко.

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По его словам, отключение «не будет сиюминутно всем и неожиданно».

«Мы ежемесячно извещаем клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг или нет. Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней — уведомление от ОСР. Если вы не живете в квартире — уточните свои показания, передавайте их корректно и ежемесячно, тогда долга не будет», — отметил руководитель Yasno.

Все, у кого есть долги, будут получать уведомления с 29 января. Отключение произойдет через 10 дней после получения первого предупреждения. Но для того чтобы избежать такого сценария, необходимо уплатить долг.

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«Это не такая уж большая проблема. Есть множество электронных каналов, по которым можно оплатить: начиная от сайта и заканчивая мобильным приложением. Это можно сделать из любой точки мира», — отметил он.

В случае если потребитель имеет большую задолженность, то в Yasno рассматривают и такие случаи. Однако человеку все же стоит в компании и заключить договор рассрочки с индивидуальным графиком, по которому человек платит.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия;

правительство приняло решение об отмене моратория на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей.



Економічна Правда По материалам:

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