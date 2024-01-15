Оператор ГТС зможе виробляти електроенергію — Finance.ua

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Оператор ГТС зможе виробляти електроенергію

Енергетика
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Оператор ГТС зможе виробляти електроенергію
Оператор ГТС зможе виробляти електроенергію
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нову програму відповідності Оператора ГТС України з урахуванням змін структури компанії та можливості виробляти електроенергію.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У 2023 році набув чинності закон, яким передбачає, що для мінімізації ризику порушення безпеки постачання електричної енергії, тимчасово, на період до 1 січня 2027 року ОГТС має право отримати ліцензію на провадження діяльності з виробництва електричної енергії та стати виробником електричної енергії з природного газу на електроустановках, які є об'єктами газотранспортної системи або які передані йому в тимчасове користування відповідно до рішення Кабміну.
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При цьому діяльність з виробництва електричної енергії, зокрема операції із закупівлі природного газу для виробництва електроенергії, має бути відокремлена від іншої діяльності ОГТС.
Компанія зобов’язана вести окремий від інших видів діяльності облік витрат та доходів щодо діяльності з виробництва електричної енергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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