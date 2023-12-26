В Асоціації «Нафта та Газ України» розповіли, що зміниться в країні при зупинці транзиту через ГТС України — Finance.ua

В Асоціації «Нафта та Газ України» розповіли, що зміниться в країні при зупинці транзиту через ГТС України Сьогодні 20:42 — Енергетика

В Асоціації «Нафта та Газ України» розповіли, що зміниться в країні при зупинці транзиту через ГТС України

Андрій Закревський, голова правління Асоціації «Нафта та Газ України», зазначив, що при зупинці транзиту через українську ГТС підвищиться собівартість послуг з газу, також треба змінювати тиск у газогонах або відмовлятися від деяких газових гілок.

Про це він розповів в ефірі Еспресо.

«Якщо оплата по контрактам за транзит газу через ГТС України припиниться, тоді собівартість перекачки газу в нашій країні збільшиться. Щодо подорожчання в країні по перекачці газу, то як мінімум зросте на вартість у 1,5 млрд куб м газу, це добігає з податками, людьми десь до 60%. У нас немає окремих газотранспортних систем для транзиту і для внутрішніх споживачів. Тобто перший момент — підвищиться собівартість. Другий момент — треба буде розбиратися, на жаль, чи потрібно Україні буде стільки газу, щоб підтримувати відповідний тиск у газогонах. Нам доведеться переходити на інші тиски або відмовлятися від деяких гілок, які є у нас в країні», — зауважив голова правління Асоціації «Нафта та Газ України».

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За його словами, фахівці зазначають, що у такому випадку з 70 перекачуючих станцій в Україні залишиться близько 18. Старі станції, які будуть не потрібні, розбиратимуться на запчастини й далі передаватимуться цим 18 станціям. І по трохи газотранспортна ера в Україні закінчиться.

«Є альтернатива, яку зараз розглядають, це нові проєкти, що передумовлюють використання цих газогонів не лише для транспортування природного газу, а використовувати, наприклад, щоб транспортувати водень. Розробляється програма водневого коридору з України майже на 1,5 тис. км. Це може бути одним з моментів народження нової газотранспортної системи», — підкреслив Андрій Закревський.

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