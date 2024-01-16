Як з 1 лютого зміниться ціна на електроенергію для малих непобутових споживачів — Finance.ua

Як з 1 лютого зміниться ціна на електроенергію для малих непобутових споживачів Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Як з 1 лютого зміниться ціна на електроенергію для малих непобутових споживачів

для усіх непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг. На сайті YASNO опубліковані оновлені ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Вони будуть діяти з 1 лютого 2024 року

Про це йдеться в повідомленні компанії.

В YASNO також зазначили, що для цих споживачів зміна ціни відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП . Ціна розраховується за методикою НКРЕКП та включає:

ціну купівлі електроенергії на ринку;

тариф на послуги оператора системи розподілу;

тариф на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

У разі незгоди з ціною клієнт має право припинити дію договору.

Нагадаємо, що перевірити неоплачені рахунки за елекроенергію попереднього власника при купівлі квартири ви можете таким способом. Також потрібно обов’язково переоформити особовий рахунок на себе.

Довідка Finance.ua

Малий непобутовий споживач — споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт (Закон про ринок електричної енергії).

В Yasno пояснили, як відбуватиметься відключення електрики боржникам. Компанія-постачальник електроенергії Yasno не буде відключати за борги усіх споживачів підряд. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко. За його словами, Yasno не буде відключати всю Україну, оскільки працює з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині.

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