Як перевірити неоплачені рахунки попереднього власника при купівлі квартири — Finance.ua

Як перевірити неоплачені рахунки попереднього власника при купівлі квартири Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Як перевірити неоплачені рахунки попереднього власника при купівлі квартири

При купівлі квартири потрібно завжди перевіряти стан особового рахунку попереднього власника, щоб уникнути неприємних сюрпризів у виглядів боргів за електроенергію.

Про це пише YASNO.

Також потрібно обов’язково переоформити особовий рахунок на себе. Це необхідно зробити, якщо ви отримали квартиру від родичів. Тільки так ви матимете всю інформацію щодо нарахувань, боргів та оплат, а також уникнете відключення за борги, про які могли і не здогадуватися.

Як переоформити рахунок?

Зверніться до вашого оператора системи розподілу. Ось тут є всі контакти.

Потім — напишіть нам або залиште заявку на сайті.

Також в Yasno пояснили , як відбуватиметься відключення електрики боржникам. Компанія-постачальник електроенергії Yasno не буде відключати за борги усіх споживачів підряд. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко. За його словами, Yasno не буде відключати всю Україну, оскільки працює з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині.

«Ні, ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і по сумі, і по „віку“ заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн», — пояснив Коваленко.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії;

після підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн за кіловат-годину, населення всеодно недоплачує майже половину від того, скільки реально має платити. Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno (компанія в структурі ДТЕК) Сергій Коваленко. За словами Коваленка, насправді населення має сплачувати 5,44 грн за кіловат-годину.



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