Украине за 10 лет понадобится построить более 10 ГВт новых мощностей — Кудрицкий Сегодня 07:47 — Энергетика

Украине за 10 лет понадобится построить более 10 ГВт новых мощностей — Кудрицкий

Украина может построить новые энергетические мощности и присоединиться к европейскому рынку электроэнергии менее чем за 10 лет. Для этого требуются соответствующие рыночные и регуляторные условия.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью Аури Сабадус, которая освещает вопросы энергетики в восточной Европе, Турции и Украине для авторитетного международного ресурса Independent Commodity Intelligence Services (ICIS).

Инвестиции в новые мощности нужны украинской энергосистеме не только для поддержки курса «зеленого» перехода, но и для замещения электростанций, поврежденных в результате российских массированных атак.

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Моделирование «Укрэнерго» дальнейшего развития энергосистемы, зафиксированное в Отчете по оценке достаточности генерирующих мощностей, свидетельствует о том, что Украине понадобится более 10 ГВт новых мощностей.

Кроме почти 8 ГВт ветровой и солнечной генерации, система потребует высокоманевренных мощностей для балансировки — до 1,5 ГВт газовых пикеров, до 1,5 ГВт тепловых электростанций на биотопливе, 1 ГВт систем накопления энергии.

«Большинство этих мощностей должны быть рассредоточены по стране и меньше по масштабу, чтобы минимизировать уязвимость инфраструктуры к атакам беспилотников или ракет», — подчеркнул руководитель «Укрэнерго».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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