НКРЭКУ приступила к анализу существенного колебания цен на рынке е/е — Finance.ua

НКРЭКУ приступила к анализу существенного колебания цен на рынке е/е
НКРЭКУ приступила к анализу и исследованию информации и материалов, связанных с нетипичным поведением отдельных участников рынка «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке э/э, что привело к существенному колебанию цен на этих сегментах рынка электрической энергии в начале января 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Чтобы установить все обстоятельства ситуации, сложившейся на РСВ и ВСР, НКРЭКУ обратилась с запросами о предоставлении информации, документов и пояснений к НЭК «Укрэнерго», АО «Оператор рынка», а также к ряду участников РСВ/ВСР.
Кроме того, регулятор направил ОР ходатайство о проведении им моделирования с помощью программного обеспечения ОР (XMtrade) результатов торгов на РСВ, которые могли бы сложиться в случае отсутствия нетипичных действий отдельных участников РСВ/ВСР.
«По завершении предварительного исследования Регулятором будут приняты соответствующие меры, в том числе регуляторного влияния», — отметили в комиссии.
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