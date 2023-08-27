В правительстве рассказали, какие проекты в инфраструктуре финансируются благодаря ЕС — Finance.ua

В правительстве рассказали, какие проекты в инфраструктуре финансируются благодаря ЕС Сегодня 16:23 — Казна и Политика

В правительстве рассказали, какие проекты в инфраструктуре финансируются благодаря ЕС

Средства Европейского инвестиционного банка, предоставляемые под гарантии Брюсселя, составляют около половины международного финансирования на украинские инфраструктурные проекты.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Приблизительно 85% инфраструктурных проектов сейчас реализуются по международному финансированию, из которых примерно половина — это средства Европейского инвестиционного банка, которые предоставляются под гарантии Еврокомиссии. То есть ЕС уже вовлечен в процесс восстановления Украины», — отметил министр.

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По его словам, логистика — одна из ключевых проблем для развития украинской экономики.

«Где-то это проблема номер один, которая тормозит развитие, для каких-то отраслей — поменьше», — сказал Кубраков.

Министр рассказал, что сейчас акцент делают на международной инфраструктуре.

«Мы уже открыли два новых пункта пересечения границы с Румынией, еще планируем два с Румынией, а также с Польшей. Также добавлена ​​полоса на „Краковце“. Все эти работы реализуются при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка», — отметил Александр Кубраков.

Среди других инициатив министр назвал возобновление грузового судоходства по Дунаю.

«Здесь мы чувствуем поддержку Румынии, которую невозможно было представить еще 20 лет назад», — заявил он.

Європейська правда По материалам:

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