Во Львовской области планируют отремонтировать дороги местного значения за 2,7 млрд гривен — Finance.ua

Во Львовской области планируют отремонтировать дороги местного значения за 2,7 млрд гривен Сегодня 20:45

Во Львовской области планируют отремонтировать дороги местного значения за 2,7 млрд гривен

Департамент дорожного хозяйства Львовской облгосадминистрации объявил тендер на эксплуатационное содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2 176,3 км) Львовской области ожидаемой стоимостью 2,691 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro.

Ремонт включает замену покрытия дорог, ремонт мостов и другие работы.

Конечный срок подачи предложений — 20 августа.

Аукцион назначен на 21 августа.

Срок предоставления услуг — до 31 декабря 2025 года.

Служба автодорог в Закарпатской области объявила тендер на ремонт дороги «Ясиня — Черная Тиса» за 0,6 млрд гривен.

В июле Президент Владимир Зеленский ветировал закон о выделении 574 млн гривен на достройку Национального музея Голодомора-геноцида.

УНІАН По материалам:

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