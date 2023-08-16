Во Львовской области планируют отремонтировать дороги местного значения за 2,7 млрд гривен — Finance.ua
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Во Львовской области планируют отремонтировать дороги местного значения за 2,7 млрд гривен

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Во Львовской области планируют отремонтировать дороги местного значения за 2,7 млрд гривен
Во Львовской области планируют отремонтировать дороги местного значения за 2,7 млрд гривен
Департамент дорожного хозяйства Львовской облгосадминистрации объявил тендер на эксплуатационное содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2 176,3 км) Львовской области ожидаемой стоимостью 2,691 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro.
Ремонт включает замену покрытия дорог, ремонт мостов и другие работы.
Конечный срок подачи предложений — 20 августа.
Аукцион назначен на 21 августа.
Срок предоставления услуг — до 31 декабря 2025 года.
Служба автодорог в Закарпатской области объявила тендер на ремонт дороги «Ясиня — Черная Тиса» за 0,6 млрд гривен.
В июле Президент Владимир Зеленский ветировал закон о выделении 574 млн гривен на достройку Национального музея Голодомора-геноцида.
По материалам:
УНІАН
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