В правительстве прогнозируют стабильные цены на продукты в ближайшие месяцы — Finance.ua

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В правительстве прогнозируют стабильные цены на продукты в ближайшие месяцы

Личные финансы
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В правительстве прогнозируют стабильные цены на продукты в ближайшие месяцы
В правительстве прогнозируют стабильные цены на продукты в ближайшие месяцы
Предпосылок для повышения цен на продовольствие до сбора нового урожая пока нет.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По словам Высоцкого, произошла стабилизация цен в предыдущие два месяца. Например, продукты, которые осенью резко подорожали, в частности яйца, подешевели. Не наблюдается также резкого удорожания овощей для борщового набора.
Он пояснил, что на подорожание осенью повлияло несколько факторов. Прежде всего это было связано с засухой и уменьшением урожая по многим позициям в прошлом году. В то же время уменьшение урожая отразилось в ценах. Пока этого влияния нет. Были также определенные международные увеличения цен на молочные продукты, но сейчас этот тренд не наблюдается, и потребители постепенно это почувствуют.
«На сегодняшний день, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-либо предпосылок, которые существенно влияли бы на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что опять же урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на изменение», — отметил Высоцкий.
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По его словам, помогает удерживать цены на текущем уровне и импорт товаров, ведь можно покрыть краткосрочный дефицит, что позволяет стабилизировать ситуацию.
Высоцкий прогнозирует, что в зависимости от объемов нового урожая цены на некоторые товары могут даже снизиться.
«Если урожай будет больше, не исключаем возможности снижения цен, даже в равном эквиваленте, уже с осени, поскольку весь урожай будет на рынке. Поэтому, с точки зрения перспектив в эти следующие 4−5 месяцев, можно смотреть с оптимизмом, с определенной вероятностью корректировки в сторону снижения цен и увеличения доступности некоторых продуктов для потребителей», — подытожил Высоцкий.
По материалам:
Укрінформ
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