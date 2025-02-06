Курс доллара, цены на продукты и топливо, ограничения на переводы: эксперты прокомментировали основные изменения для украинцев в феврале — Finance.ua

Курс доллара, цены на продукты и топливо, ограничения на переводы: эксперты прокомментировали основные изменения для украинцев в феврале Сегодня 12:01

Курс доллара, цены на продукты и топливо, ограничения на переводы: эксперты прокомментировали основные изменения для украинцев в феврале

В январе цены на топливо уже выросли из-за подорожания акцизов, поэтому многие украинцы ожидают дальнейшего подорожания в феврале. В то же время стоимость продуктов в Украине продолжит расти, в частности на овощи и крупы.

Об этом пишет 24 канал.

Что будет с ценами на топливо

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, что украинцы уже ощутили рост цен на топливо в январе. Впрочем, по его прогнозам, в феврале подорожания не будет, несмотря на опасения украинцев.

«Есть 3 фактора, которые вызвали текущий рост. Однако он не будет продолжаться в феврале. Операторы уже выбрали весь потенциал для роста, то есть уже с корректировкой на курс национальной валюты», — отметил эксперт по рынку энергетики.

3 основных фактора, которые повлияли на рост стоимости топлива в январе:

подорожание акцизов: горючее прибавило примерно 1,5 гривны на литре топлива. Как объяснил эксперт, их теперь будут повышать каждый год;

подорожание автопродуктов на европейских рынках: привело к росту оптовых цен на 5 — 7% и, в конечном итоге отразилось на розничных ценах;

ослабление гривны на межбанковском рынке: это напрямую влияет на уплату налогов, поскольку они рассчитываются по этому курсу. В то же время закупка автопродуктов происходит на европейских биржах, что также отражается на ценах.

В то же время Рябцев отметил, что сезонные колебания спроса могут проявиться в конце февраля — марте. Однако дефицита топлива из-за сезонных факторов не ожидается.

Что изменится для украинцев из-за карточных ограничений

С 1 февраля в Украине усилили финансовый мониторинг по карточным переводам. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что это изменит для украинцев. По его словам, существует 2 уровня ограничений.

«Первый уровень — это нормативный акт Национального банка Украины, который ограничивает перевод с карты на карту в размере 150 тысяч гривен в месяц. А есть второй документ — меморандум между крупнейшими банками Украины, которые приняли решение об усилении контроля за подобными переводами, добавив в перечень переводы на IBAN», — отметил экономист.

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По его словам, ограничение переводов на IBAN фактически сужает возможности совершать любые финансовые операции со своих счетов. В то же время следует учитывать, что эти ограничения не касаются лиц, которые могут легально подтвердить происхождение средств, подлежащих переводу.

«То есть если есть на сегодняшний момент у банка абсолютное подтверждение происхождения средств, то в пределах этих сумм банк не будет иметь никаких претензий. Это ограничение в отношении тех лиц, которые не имеют подтверждения происхождения доходов», — объясняет эксперт.

Фактически такая практика уже существовала в банках раньше, поскольку является частью финансового мониторинга, уточнил Пендзин. При поступлении подозрительных средств на карточный счет, независимо от отправителя и способа перевода, банк все равно требовал от клиента подтверждения их происхождения.

По мнению Пендзина, эти ограничения не повлияют на большинство украинцев, поскольку 90% пользователей не почувствуют никаких изменений. В то же время для отдельных категорий граждан они могут создать определенные неудобства. Это может относиться к тем, кто занимается интернет-торговлей. И тем, кто вместо того, чтобы проводить расчеты через счет ФЛП, дают, к примеру, на базаре номер счета своей личной карты. Это, по сути, детенизация украинского общества.

Какие продукты в феврале подорожают

Хлеб и хлебобулочные изделия

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина рассказала, что тенденция к стабильному подорожанию продуктов из более дешевого сегмента, в том числе хлеба и хлебобулочных изделий, будет наблюдаться в феврале.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия. В феврале 2025 года хлеб может прибавить в цене еще 3 — 5%.

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До этого, в 2024 году, хлебопекарная продукция стабильно дорожала, возрастая в цене на 1,5 — 3% ежемесячно.

Крупы

Как прогнозируют ученые Института аграрной экономики, ожидается дальнейший постепенный рост цен на крупы, что обусловлено рядом факторов. В первую очередь из-за того, что продолжается тенденция роста цен на зерно.

«В частности, в течение января 2025 года пшеница второго класса подорожала на 2% и достигла цены 9 695 гривен за тонну, пшеница третьего класса подорожала на 2,3% и теперь стоит 9 464 гривны за тонну, ячмень подорожал на 4,6% и стоит 8448 гривен за тонну. Средняя закупочная цена гречки колеблется на уровне от 13 000 до 15 000 гривен за тонну», — сообщила Черемисина.

Ситуация усложняется из-за проблем с энергоснабжением, подорожания топлива и повышения налогов. В результате в течение февраля 2025 года цены на крупы разных видов могут увеличиться на 5 — 7%.

Мясо

Ученая Института аграрной экономики Наталия Копытец рассказала, что в феврале не ожидается подорожания основных видов мяса. Однако в Украине из-за войны всегда существует вероятность значительных колебаний цен.

На колебания цен на внутреннем рынке мяса влияет несколько факторов, в частности:

спрос и предложение, покупательская способность и активность потребителей;

изменения в производственных затратах, связанных с колебанием цен на ресурсы, таких как корма, ветеринарные препараты, энергоносители, электроэнергия и горюче-смазочные материалы;

цены также зависят от уровня импортных поставок мясной продукции, а также от эпидемий, таких как африканская чума свиней и птичий грипп.

Овощи и картофель

В то же время ученая Института аграрной экономики Инна Сало выразила мнение, что в феврале ожидается незначительное подорожание овощей — до 5%.

По словам ученой, на динамику цен на овощи значительное влияние оказывают такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

Чего ждать от курса доллара

Банкир Тарас Лесовой также поделился мыслями, чего ждать от курса доллара в феврале. По его словам, на валютном рынке ожидается стабильная стоимость основных валют.

Эксперт считает, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких важных факторов:

Стратегия Нацбанка: направлена ​​на укрепление гривны и стабилизацию курса. Внутриэкономические факторы: развитие отраслей, уровень и спрос на иностранную валюту. Внешние факторы: уровень финансовой и военно-технической помощи, политика США относительно войны в Украине, цены на экспортные товары Украины. Течение войны и ее последствия: влияние на экономику и настроения в обществе.

Воздействие этих факторов будет определять текущую ситуацию на валютном рынке, но ожидается, что валютные колебания останутся в пределах нормы и не будут влиять на стабильность рынка. Следовательно, официальный курс доллара в конце февраля может быть в пределах 42−42,4 гривны за доллар.

Телеканал 24 По материалам:

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