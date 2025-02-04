Как изменились цены на продукты за неделю — Finance.ua

Как изменились цены на продукты за неделю Сегодня 09:13 — Личные финансы

Как изменились цены на продукты за неделю

В Украине на прошлой неделе цены на капусту достигли рекордных 40 гривен за килограмм. В итоге овощ снова возглавил рейтинг самых высоких цен среди всех позиций борщового набора.

Аналитики портала EastFruit отметили, что продолжила дорожать морковь. Нижний ценовой предел поднялся с 25 до 28 гривен за килограмм. Наблюдалась динамика повышения цен на столовую свеклу — с 14−15 гривен за килограмм до 15−17.

В то же время начал дешеветь тепличный томат — с 95−100 грн/кг до 85−90, а также продолжили снижаться цены на огурец — с 95−145 грн/кг до 85−140.

Зелень на прошлой неделе только дорожала. Так, укроп и петрушка подскочили до 200−300 гривен за килограмм со 180−250 и 150−150 соответственно, а зеленый лук подорожал с 70−140 до 80−150 грн/кг. Подешевел только салат с 230−250 грн/кг до 150−230.

Что касается фруктов, то цены за неделю изменились разнонаправленно. Хурма подорожала со 105−15 грн/кг до 155−190, а также начали расти цены на банан — с 55−60 грн/кг до 58−68.

Цены на продукты в Украине — прогнозы экспертов

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев сообщил, что сейчас в Украине диапазон оптовых цен на мандарины очень широкий — от 65 до 130 гривен за килограмм. При этом он напомнил, что в прошлом году эти фрукты в среднем стоили на 50% дешевле.

При этом эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук отметила, что в Украине наметился рост цен на гречку. Эта популярная крупа может достичь своего пика уже через несколько недель.

УНІАН По материалам:

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