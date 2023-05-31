В правительстве предлагают уменьшить процентную ставку по микрокредитам до 0,8% на год — Finance.ua

В правительстве предлагают уменьшить процентную ставку по микрокредитам до 0,8% на год Сегодня 20:03 — Кредит&Депозит

В правительстве предлагают уменьшить процентную ставку по микрокредитам до 0,8% на год

В правительстве предлагают уменьшить процентную ставку по микрокредитам до 0,8% на год.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Соответствующий законопроект депутаты готовят совместно с Нацбанком Украины и Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Василевская-Смаглюк объяснила, что цель соответствующего законопроекта — сделать микрокредиты доступными для возврата и нормировать вопросы по тем должникам, у которых есть признаки махинации.

Напомним, ранее сообщалось , что Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Один из вариантов — введение фиксированной ставки.

«Национальный банк Украины рассматривает разные подходы к совершенствованию функционирования рынка потребительского кредитования. В рамках этого разрабатывается внесение на рассмотрение парламента изменений в Закон Украины „О потребительском кредитовании“. Цель этих изменений — удешевить микрокредиты для населения и привести деятельность микрофинансовых компаний в стандарт ответственного кредитования потребителей», — говорили тогда в пресс-службе НБУ.

Справка Finance.ua:

ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что Нацбанк готовит существенные изменения на рынке микрофинансового кредитования, а также будет добиваться обеспечения прозрачной структуры собственности рынка небанковских финучреждений и страховых компаний;

во-первых, будет установлен максимальный размер реальной дневной процентной ставки — не более 0,8% на день (сегодня это значение для микрокредитов достигает в среднем 3,5%);

во-вторых, НБУ хочет получить мандат на право установления минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика финансовыми компаниями.

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